У сенаторов возникли вопросы к Google и Apple перед выборами

Официальных представителей Google и Apple пригласили на заседание временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, так как к этим цифровым компаниям имеется ряд вопросов. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Климов.

Заседание комиссии запланировано на 16 сентября.

"Мы проведем заседание комиссии в четверг, накануне начала голосования. Тема все та же - противодействие вмешательству в выборы в РФ... Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную Думу. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Applе", - сказал Климов журналистам.

Сенатор отметил, что письма в обе компании уже направлены. "Немало вопросов к ним накопилось от российской стороны. Рассчитываем, что до 10 утра они дадут ответ", - добавил Андрей Климов.

Помимо представителей интернет-гигантов принять участие в заседании приглашены представители Роскомнадзора, МИД, ЦИК, Генпрокуратуры.

Еще одно заседание пройдет в начале будущей недели. На нем обсудят итоги голосования.