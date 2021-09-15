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15.09.2021 22:15
Рубрика: Общество

Ученые из Китая создали пятиминутный тест на антитела к коронавирусу

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские ученые придумали новую диагностическую систему, которая сможет определять антитела к коронавирусу за пять минут. Она создана на базе гибких органических транзисторов и выдает результат по взятой пробе крови или слюны. Об этом говорится в статье научного журнала Science Advances, пишет ТАСС.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Отмечается, что сама диагностическая система представляет собой набор из гибких золотых электродов и органических электрохимических транзисторов, покрытых молекулами, у которых структура похожа на S-белок коронавируса. Когда к ним присоединяются антитела, меняется работа транзистора, то есть, он начинает пропускать ток по-другому.

Ученые встроили в тест дополнительный набор электродов, который пропускает высокочастотные импульсы электричества через образцы слюны или крови. Благодаря этому увеличилась скорость реакции между антителами и S-белком коронавируса, что позволило обнаруживать в биоматериале даже почти незаметные следы антител к SARS-CoV-2 с массой менее 0,15 нанограмм.

Отмечается, что с помощью этого теста можно также обнаружить антитела к возбудителям любых других болезней. Для этого достаточно нанести на электрод набор других белков, с которыми будут соединяться антитела.

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