В 90-х годах мобильный телефон был мерилом крутизны и исключительности

Свершенный Анатолием Собчаком 30 лет назад первый звонок по мобильному телефону открыл врата великих возможностей для всех остальных граждан, причем, возможно, что сам Собчак об этом и не подозревал. И вот уже где-то в 1993-1995-м счастливчики разгуливают и разъезжают по городам и весям с... нет, не трехкилограммовыми, конечно, но все равно весьма увесистыми аппаратами, стараясь говорить по ним при максимальном стечении народа (какой смысл в богатстве, если его не показать всем?), лихо извлекая зубами (именно зубами!) заветные антенки.
Пишущий эти строки намедни занимался выбрасыванием накопившегося на даче мусора. И вот с удивлением обнаружил одного из первых вестников внедрения мобильников в массы - Philips Aeon (на фото слева). Именно с такой антенной. Именно тяжеленький и прочный: по нему однажды проехала газонокосилка, и безо всяких последствий для корпуса и функций. Впрочем, функция у него была одна - просто звонить. Но в те далекие уже времена для уяснения твоей неимоверной исключительности вполне хватало самого факта извлечения из кармана мобильного телефона.
А вот уже года через два-три стало иметь значение, какой именно мобильник служит тебе. Довольно долго продержался в хитах этот (на фото в середине) знаменитый и крайне востребованный потребителями Nokia 3310. Он служил не только для разговоров, но и для отправки входивших в моду эсэмэсок, а также - о, счастье - для игры в "змейку". Увы, и этой престижной модели было суждено вскоре опочить в дачном хламе. Ибо недремавший прогресс выбросил на рынок "раскладушки" типа вот этой "Моторолы V500" (на фото справа). Голливудские боевики и триллеры, герои которых общались посредством этих девайсов (одни агенты Малдер и Скалли из культового сериала "Секретные материалы" чего стоят), немало способствовали взрыву популярности их среди нашего населения.
Тем не менее и они недолго продержались на вершинах продаж. Мобильники совершенствовались едва ли не ежемесячно. А в 2007-м Стив Джобс "родил" первый айфон. И началась совсем другая эпоха. Все эти мобильники перекочевали в разряд милой старины. Эдакие семейные фотоальбомы. Но кому нужны сегодня семейные фотоальбомы, когда есть Instagram? А всего-то тридцать лет прошло...