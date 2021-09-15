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15.09.2021 11:52
Рубрика: Общество

В 90-х годах мобильный телефон был мерилом крутизны и исключительности

Эволюция признаков богатства
Текст: Александр Беляев
Российская газета - Неделя № 211(8562)
Фраза, вынесенная в заголовок, произносилась (на протяжении всех девяностых) нарочито равнодушным голосом, однако посыл был абсолютно иным. Не просто сообщить номер, но подчеркнуть свою крутизну, мужественность и состоятельность. Особенно если тот, кому она предназначалась, таким чудом не обладал.
Когда-то люди гонялись за ними, а теперь они стали забавным, но никому не нужным мусором. Когда-то люди гонялись за ними, а теперь они стали забавным, но никому не нужным мусором.
Когда-то люди гонялись за ними, а теперь они стали забавным, но никому не нужным мусором.

Свершенный Анатолием Собчаком 30 лет назад первый звонок по мобильному телефону открыл врата великих возможностей для всех остальных граждан, причем, возможно, что сам Собчак об этом и не подозревал. И вот уже где-то в 1993-1995-м счастливчики разгуливают и разъезжают по городам и весям с... нет, не трехкилограммовыми, конечно, но все равно весьма увесистыми аппаратами, стараясь говорить по ним при максимальном стечении народа (какой смысл в богатстве, если его не показать всем?), лихо извлекая зубами (именно зубами!) заветные антенки.

Фото: Юрий Белинский / Фотохроника ТАСС
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовому телефону

Пишущий эти строки намедни занимался выбрасыванием накопившегося на даче мусора. И вот с удивлением обнаружил одного из первых вестников внедрения мобильников в массы - Philips Aeon (на фото слева). Именно с такой антенной. Именно тяжеленький и прочный: по нему однажды проехала газонокосилка, и безо всяких последствий для корпуса и функций. Впрочем, функция у него была одна - просто звонить. Но в те далекие уже времена для уяснения твоей неимоверной исключительности вполне хватало самого факта извлечения из кармана мобильного телефона.

А вот уже года через два-три стало иметь значение, какой именно мобильник служит тебе. Довольно долго продержался в хитах этот (на фото в середине) знаменитый и крайне востребованный потребителями Nokia 3310. Он служил не только для разговоров, но и для отправки входивших в моду эсэмэсок, а также - о, счастье - для игры в "змейку". Увы, и этой престижной модели было суждено вскоре опочить в дачном хламе. Ибо недремавший прогресс выбросил на рынок "раскладушки" типа вот этой "Моторолы V500" (на фото справа). Голливудские боевики и триллеры, герои которых общались посредством этих девайсов (одни агенты Малдер и Скалли из культового сериала "Секретные материалы" чего стоят), немало способствовали взрыву популярности их среди нашего населения.

Тем не менее и они недолго продержались на вершинах продаж. Мобильники совершенствовались едва ли не ежемесячно. А в 2007-м Стив Джобс "родил" первый айфон. И началась совсем другая эпоха. Все эти мобильники перекочевали в разряд милой старины. Эдакие семейные фотоальбомы. Но кому нужны сегодня семейные фотоальбомы, когда есть Instagram? А всего-то тридцать лет прошло...

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