В Беларуси впервые пройдет День народного единства

17 сентября Беларусь впервые отметит новый праздник - День народного единства. Он уходит корнями к событиям 17 сентября 1939 года, когда в результате освободительного похода Красной армии были воссоединены Западная Белоруссия и БССР, разделенные в 1921-м по итогам Рижского мирного договора.

Этот праздник близок и россиянам. Ведь именно тогда Советский Союз обрел очертания, которые останутся практически неизменными более полувека. Этот праздник ставит на место любителей исказить, а то и вовсе забыть нашу общую историю. И подтверждает известную истину: сила - в народном единстве.

В те исторические дни правительство Советского Союза распространило заявление: "Польское государство и его правительство перестали существовать, а следовательно, договоры, заключенные между СССР и Польшей, прекратили свое действие.

День народного единства - это праздник в календарях обеих стран Союзного государства

В связи с этим Советский Союз не может оставаться нейтральным и вынужден взять под защиту единокровное украинское и белорусское население, а также снять нависшую угрозу границам СССР".

Как бы ни старались некоторые "современные историки" исказить суть тех событий, население Западной Белоруссии восприняло приход Красной армии с восторгом и радостью. Хотя бы потому, что практически все они были на грани исчезновения как нация. До этого 18 лет "за польским часом" уничтожалась национальная белорусская культура и велась ассимиляция западных белорусов в составе польского народа. Белорусам отказывалось в праве на национальную самобытность.

Сегодня в Польше это вспоминать не любят, но по факту в 1921-1939 годах в Западной Белоруссии процветала натуральная сегрегация. Чиновники и в целом польская элита воспринимали местных жителей как диких аборигенов. Польские учителя собирали белорусских детей на Полесье, облачали их в национальные рубахи-вышиванки и везли на показ и потеху "цивилизованной публики" в Краков, демонстрируя как живых туземцев с "темных и неустроенных краев".

И даже польские экономисты признавали, что есть центральная Польша "А" и восточная Польша "Б". В центральную Польшу вкладывались большие капиталовложения, там создавались современные производства. А из восточной Польши, в том числе Западной Белоруссии, лишь выкачивались ресурсы. Если там и создавались новые производства, то только для того, чтобы обслуживать нужды Польши "А". Однако взломать белорусский код нации за 18 лет так и не удалось.

Кстати, в 1939-м ни один белорусский национальный деятель, в том числе с антикоммунистическими взглядами, не порицал и не выступал против объединения. Один из основателей белорусского национального движения Антон Луцкевич, приветствуя в Вильно новую власть, заявил: "Белоруссия снова стала единой, никакие границы не поделят уже объединенных белорусских земель… Создание объединенной, свободной, советской Белоруссии будет определять дорогу ее быстрого развития".

Настоящую цену единства белорусы узнали в августе 2020 года. Тогда в угоду геополитическим амбициям отдельных стран и лиц через Беларусь вновь пролегла линия разлома. К счастью, уже не территориального, но общественного и даже мировоззренческого. Оказалось, что даже традиционно тихое, рассудительное и неконфликтное белорусское общество способно дать трещину под ударами гибридных войн извне и изнутри. Однако большинство белорусов довольно быстро разобрались в ситуации и не позволили одурачить себя сладкими посулами западных стратегов.

Сама жизнь продемонстрировала, что народное единство - это не красивый лозунг публицистов, а по сути фундамент развития страны и ее общества. Это всегда понимала Российская Федерация. Это четко увидела и Республика Беларусь. Сегодня День народного единства - праздник в календарях обеих стран Союзного государства. У них разные предпосылки, различный исторический шлейф. Но и в Москве, и в Минске есть четкое понимание того, что только в единстве сила.

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Весь 2021 год в Беларуси проходит под знаком народного единства. С такой инициативой выступил глава государства Александр Лукашенко во время традиционного новогоднего обращения к жителям страны. Но апофеозом всего года станет именно завтрашний День народного единства. По всей стране пройдут научно-популярные конференции, форумы и "круглые столы", а также спортивные и культурные мероприятия, авто- и велопробеги, различные выставки и презентации, фестивали, викторины и праздничные концерты.