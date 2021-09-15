В Британии не пустили китайского посла на прием в парламент

Серьезный дипломатический скандал разразился между Лондоном и Пекином. Новому китайскому послу в Великобритании Чженю Цегуану не позволили посетить прием в палате общин. Решение о запрете было принято спикерами палаты общин и палаты лордов после жалоб группы британских законодателей, попавших под санкции Китая, сообщает газета Express.

С призывом заблокировать прибытие посла КНР обратились в электронном письме консервативные члены парламента Иан Дункан Смит, Нус Гани и Тим Лоутон, которым в марте был закрыт въезд в Китай за предполагаемую "ложь и дезинформацию".

Депутат от тори Ричард Грэм, который возглавляет межпартийную парламентскую группу (APPG) по Китаю, выразил сожаление по поводу того, что мероприятие теперь будет отложено. "Я не говорю, что встреча не может состояться. Но это не может быть здесь, пока действуют санкции в отношении некоторых наших членов", - уточнил парламентарий.

Председатель палаты общин Линдси Хойл подчеркнул, что нецелесообразно видеть китайского посла в парламенте, "если его страна вводит санкции в отношении некоторых наших депутатов". Министерство иностранных дел Великобритании указало, что парламент независим в своих решениях.

В заявлении, опубликованном во вторник, посольство Китая в Лондоне осудило "подлые и трусливые действия некоторых членов парламента Великобритании по воспрепятствованию нормальному обмену и сотрудничеству между Китаем и Великобританией в личных политических целях". Отмечалось также, что это наносит ущерб интересам народов двух стран.

Ожидалось, что Чжэнь посетит летний прием представителей межпартийной парламентской группы по Китаю, в целом выступающих за взаимодействие с Пекином, и китайско-британского делового совета в павильоне на террасе в палате общин в среду.