В Дубае построено самое высокое колесо обозрения в мире

В Дубае построено и в ближайшее время откроется самое высокое колесо обозрения в мире. "Айн Дубаи" ("Дубайский глаз") имеет высоту 250 метров.

Колесо обозрения находится в центральной части искусственного острова Блуотерс, расположенного недалеко от пристани для яхт, открытого в 2018 году.

"Рекордный Ain Dubai затмевает 165-метровый Singapore Flyer и почти вдвое больше "Лондонского глаза", - сказал Рональд Дрейк, генеральный директор аттракциона. На колесе обозрения находится 48 закрытых кабинок, некоторые из которых могут вместить до 40 пассажиров. В общей сложности 1750 человек могут кататься одновременно, однако возможности приема посетителей будут ограничены из-за глобальной пандемии, уточняет CNBC. По словам Дрейка, на данный момент в каждой кабине могут находиться не более 10 человек с соблюдением мер социального дистанцирования. По данным управляющей компании, каждая кабина по размерам больше двух двухэтажных автобусов, соединенных бок о бок. Посетителям доступны три типа кабин: "обзорные" кабинки для обычных поездок, кабины, где расположены диваны и имеется мини-бар с напитками, и так называемые "вип-каюты", которые можно использовать для званых обедов, деловых встреч и других мероприятий. Каждая поездка длится 38 минут и дает возможность полюбоваться побережьем Дубая и горизонтом города с высоты птичьего полета.

Согласно данным журнала Smithsonian Magazine, первое колесо обозрения в мире открылось в 1893 году для Всемирной выставки в Чикаго. Колесо высотой 76 метров было разработано 33-летним американским инженером-строителем Гейлом Феррисом-младшим, целью которого было создание конструкции, способной составить конкуренцию парижской Эйфелевой башне. Следом в 1895 году было представлено "Великое колесо" в Лондоне. С тех пор эти конструкции увеличились более чем в три раза.

Открытие Ain Dubai продолжает попытки Дубая позиционировать себя как всемирную туристическую достопримечательность. "Сосредоточение внимания на туризме было одной из основных стратегий диверсификации ОАЭ и, в частности, эмирата Дубай", - сказал Усман Халид, доцент кафедры экономики университета Объединенных Арабских Эмиратов. По его словам, волатильность цен на нефть, вызванная коронавирусом, сделала очевидным тот факт, что ОАЭ необходимо диверсифицироваться от нефти и укрепить другие сектора экономики.

В отличие от других эмиратов ОАЭ, Дубай, позиционирующий себя как коммерческая столица страны и место нахождения крупнейших подразделений мировых финансовых корпораций, не производит много нефти. По данным Всемирного экономического форума, сегодня менее одного процента ВВП Дубая приходится на нефть. По данным Всемирного совета по торговле и туризму, в 2018 году туризм составил 11,5 процентов валового внутреннего продукта эмирата.

Эмират также позиционирует себя как место туризма с новыми достопримечательностями для любителей острых ощущений. В июле 2021 года в Дубае был открыт 60-метровый Deep Dive Dubai - самый глубокий бассейн для дайвинга в мире. В последние годы Дубай также открыл самый длинный в мире городской зиплайн (спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли) XLine и имитатор полета на самолете компании Emirates А380 в торговом центре Dubai Mall.

По словам Халида, наряду с "приключенческим" и "люксовым" туризмом власти Дубая также способствовали развитию культурного туризма. В эмирате пройдет выставка Expo 2020 Dubai, на которой будут представлены искусство, кухня и технологии из более чем 190 стран мира. Она начнется 1 октября и завершится 31 марта 2022 года.