В ЕР рассказали о способах подачи заявок на бесплатное подведение газа

Подать заявку на бесплатное доведение газа до участка теперь можно на портале Госуслуг. Об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Ранее это можно было сделать только через МФЦ и в пунктах "Межрегионгаза".

Перечень способов подачи заявок был расширен на днях, уточнил Турчак в ходе обсуждения с правительством РФ социальной газификации в регионах. Кроме того, в ряде регионов заработали мобильные офисы для подачи заявок. Также там можно задать любые вопросы, связанные с участием в программе по газификации, добавил секретарь генсовета партии. В том числе такие офисы появились в Московской области.

Напомним, что за госчет газ доводится до участка - а на его территории труба уже прокладывается за средства населения. Как сообщил Андрей Турчак, в 30 регионах оказывают поддержку тем категориям граждан, для которых минимальная стоимость котла, прокладки сети по участку неподъемны.

"Это прежде всего многодетные семьи и семьи, которые воспитывают детей инвалидов, ветераны и пенсионеры различных категорий", - уточнил он. Среди мер поддержки - субсидии, сертификаты, льготные кредиты на приобретение газового оборудования.

По оценке Андрея Турчака, работу по дальнейшему введению льгот для ряда категорий граждан надо синхронизировать с подготовкой бюджетов в регионах. "Единая Россия" во всех регионах закрепит представителей депутатского корпуса, которые будут нести личную ответственность за реализацию программы в своих населенных пунктах", - подчеркнул он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал соответствующее предложение партии в Послании Федеральному Собранию, а 11 июня подписал закон на эту тему. Социальная газификация пройдет в два этапа - до 2023 года и до 2030 года.