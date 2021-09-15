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15.09.2021 11:35

В Ханты-Мансийск съедутся лучшие урбанисты России

Всероссийский форум-выставка "Изюминки комфорта" пройдёт в Ханты-Мансийске 17-18 сентября. С инициативой проведения форума выступила Администрация окружного центра.
Фото: предоставлено МБУ «Городской информационный центр» Фото: предоставлено МБУ «Городской информационный центр»
Фото: предоставлено МБУ «Городской информационный центр»

"Окружная столица второй год подряд занимает первое место как самый комфортный город для жизни в своей размерно-климатической группе в рейтинге качества городской среды, который составляет Минстрой России совместно с финансовым институтом развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ". Так как в нашем городе быстрыми темпами идет застройка новых территорий, нам необходимо сохранять, и развивать достигнутый уровень комфортности городской среды, внедрять современные смелые архитектурные решения. Для обмена опытом в сфере урбанистики и знакомства с новыми трендами в благоустройстве. Приглашаю всех жителей Ханты-Мансийска принять участие в этом мероприятии", - отмечает Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

В Ханты-Мансийск съедутся производители малых архитектурных форм со всей России для того, чтобы показать уникальность и "изюминки" своих решений по созданию комфорта в городах. Среди самых ярких приглашенных гостей будет Дарья Бычкова "Бюро Чехарда", г. Москва. Они занимаются производством уникальных детских площадок по всей России, а также являются победителями Всероссийских и Международных конкурсов.

Также окружную столицу посетит компания Legato Sports Architecture, основанная одним из лучших BMX-райдеров в стране Василием Борисенко. Компания специализируется на спортивных объектах и общественных пространствах. В Казани они создали самый большой скейт-парк. Помимо этого, форум-выставку посетят архитекторы из Санкт-Петербурга, Тюмени, Красноярска, Новосибирска и Челябинска.

В разных районах города в дни проведения форума будут организованы тематические площадки с демонстрацией самых актуальных малых архитектурных форм.

Важной задачей форума будет привлечение людей в процессы преобразования городской среды и бережного к ней отношения. Посетители площадок смогут проголосовать за понравившиеся, и, таким образом, дать им шанс появиться в общественных пространствах города в ближайшем будущем. Отдать свой голос за объекты благоустройства можно будет и через специально разработанное приложение.

"В городе, который растёт такими темпами, вопрос благоустройства является приоритетным. Уверена, что жители и гости форума по достоинству оценят изюминки югорской столицы и сумеют вдохновить местных урбанистов, на новые смелые решения" - сказала главный архитектор Ханты-Мансийска Ольга Фролова.

Кроме того, горожане смогут поучаствовать в городском квесте и стать участником розыгрыша ценных призов. Квест состоит из последовательного прохождения этапов - посещения площадок форума. Всего будет организовано 18 этапов в разных точках города. Всю информацию и условия участия в квесте можно прочитать на официальном сайте изюминкикомфорта.рф.

Материалы предоставлены МБУ "Городской информационный центр"

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