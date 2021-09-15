В Минпромторге сообщили, что цены на пиломатериалы стабилизировались

Цены на пиломатериалы стабилизировались, их рост был сезонный. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Отмечается, что повышение стоимости на древесину для строительства жилья было связано с ростом ее потребления и восстановлением строительного сектора на основных экспортных рынках российских пиломатериалов: в Европе, Японии, Китае, на Ближнем Востоке.

"По результатам еженедельного анализа цен в крупнейших DIY-сетях на протяжении последних шести недель цена на пиломатериалы в целом стабилизировалась", - говорится в материале пресс-службы ведомства.

Между тем, за год цены на пиломатериалы выросли в 2 раза. А за последнюю неделю, по данным Росстата, доска обрезная, например, почти не изменилась в цене, а древесностружечные плиты подорожали - на 1,5%.