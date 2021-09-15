В Минске открылся XIII Республиканский фестиваль национальных культур

Уникальный - этим эпитетом обычно награждают праздник, который проходит в Беларуси каждые два года. Ведь где еще в мире представители всех национальностей, проживающих на территории одной страны, собираются вместе, чтобы повидать родных и близких и показать гостям то, что должен хранить каждый народ, - культуру и традиции?

В этом году участниками масштабного концерта-открытия XIII Республиканского фестиваля национальных культур (который удачно совпал с днем рождения Минска и стал частью большого праздника) стали представители 25 национальностей. Самые большие делегации - традиционно от народов, представляющих Россию.

Гульсина Аброськина - солистка фольклорного татаро-башкирского ансамбля "Лейсэн", созданного при общественном объединении "Чишма". В Минск переехала три десятка лет назад. С мужем-белорусом познакомилась на базе отдыха в Сочи, где работала главным бухгалтером.

- Это случилось ровно 30 лет назад, в сентябре, - рассказывает Гульсина. - Увидела его, когда проходил мимо, и сразу влюбилась. Начали общаться, а через год с Геной поженились, и я переехала в Минск.

Первые 18 лет жили с родителями мужа:

- Только представьте себе: свекровь - католичка, муж и свекор православной веры, а я мусульманка. И все в одной квартире. Но ладили отлично! Про нашу семью даже один из выпусков программы "Моя семья" снимали.

Башкирка Залия Азарова переехала в Минск в девятилетнем возрасте:

- Когда познакомилась с Гульсиной, первое, что она спросила: "Петь будешь?" С тех пор и поем: татарские песни, башкирские. Язык не забываю: дома разговариваю по-башкирски.

Глава Международного общественного объединения чувашей "Атал" Геннадий Александров переехал в Беларусь в 1980-х. После окончания Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина в Москве направили служить в Кобрин.

Затем были Щучин и Минск. После службы Геннадий Алексеевич остался в Беларуси.

Досье "СОЮЗа"

Заключительные мероприятия фестиваля пройдут летом будущего года в Гродно. Но чтобы туда попасть, нужно пройти отборочный тур в своем регионе.

Как рассказала директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко, по результатам отборочных туров, которые начнутся уже в октябре, будет подготовлен итоговый протокол участников фестиваля, всего около 800 человек. Финал праздника состоится 4-5 июня 2022 года. В первый день представители диаспор пройдут по центральным улицам Гродно и примут участие в большом гала-концерте. В программе второго дня - работа национальных подворий и грандиозный концерт - закрытие фестиваля.