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15.09.2021 09:09
Рубрика: Общество

В Москве прошел форум в поддержку семьи и семейной политики

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Полина Федосейкина Фото: Полина Федосейкина
Фото: Полина Федосейкина

Итоговый форум поддержки фестиваля "Главное - семья" прошел в Текстильщиках. Фестиваль, организованный Общероссийской общественной организацией "Совет Матерей", проходил в течение нескольких дней на площадках востока и юго-востока Москвы. Для жителей были организованы шоу, соревнования талантов, мастер-классы, лекции о здоровье от ведущих медиков Москвы и многое другое.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
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На форуме выступили лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая, главный врач детской городской поликлиники № 7, координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац и почетные гости, в том числе председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и популярный исполнитель Денис Майданов.

"Мы завершаем наш замечательный многодневный фестиваль "Главное - семья", он прошел в 9 районах Москвы, - сказала Татьяна Буцкая. - Такие праздники очень нужны для сохранения и семейных традиций, и наших традиционных ценностей, сплочения поколений, да и просто помогают отвлечься от городской суеты, осенней хандры и рутины. Мы хотим сделать такие фестивали привычной для московских районов сезонной практикой".

Елена Кац отметила важность подобных мероприятий в деле объединения общества, сохранения и приумножения традиционных ценностей. "Праздник назван: "Главное - семья" - и это очень символично, - сказала она. - Фестиваль призван еще раз напомнить о наших традициях. Крепкая семья, коллективизм, взаимопомощь объединяют наше общество с незапамятных времен. Мы до сих пор умеем радоваться жизни, активно и ярко проводить время. Осталось лишь расширить наши возможности. Открывать новые кружки, секции, творческие объединения, развивать инфраструктуру досуга, чтобы каждому, независимо от возраста, нашелся отдых по душе. Мы уже работаем над этим, и первые результаты есть".

Форум завершился выступлением наиболее активных участников фестиваля, победителей конкурса талантов, которые получили памятные призы. Для гостей выступили Денис Майданов и музыкальная кавер-группа. Мероприятие было организовано с соблюдением всех ограничений, связанных с пандемией.

Константин Пресняков, президент Ассоциации по защите окружающей среды "Экологический след": Крепкая и здоровая семья может быть только тогда, когда дети вместе с родителями занимаются общим делом, интересным и полезным. Это и ребенку запомнится на всю жизнь, и спустя много лет можно будет посмотреть фотокарточки с форума, вспомнить минуты, проведенные вместе с родителями, и уже со своими детьми продолжить добрую традицию.

Общество Семья и дети

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