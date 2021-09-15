В ОДКБ будет создан новый орган по борьбе с биоугрозами

Секретари совбезов ОДКБ согласовали создание Координационного совета по вопросам биологической безопасности. Это решение было принято в среду в Душанбе секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ в Душанбе. В заседании принял участие секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, создаваемый Координационный совет займется анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах-членах ОДКБ. В частности, он будет заниматься разработкой предложений о совместных практических мерах по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов.

Кроме того, совет займется работой по совершенствованию правовой базы в рамках ОДКБ и координацией между уполномоченными органами и учреждениями, которые работают в сфере биологической безопасности.