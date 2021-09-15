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15.09.2021 18:36
Рубрика: Экономика

В ООН предсказали рекордный за 50 лет рост мировой экономики

Текст: Елена Манукиян

Рост мировой экономики в 2021 году составит 5,3 %, и такой высокий показатель прогнозируется впервые за полвека, об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Отмечается, что это результат того, что мировая экономика начала восстанавливаться после кризиса, вызванного коронавирусом. Ущерб от него был больше, чем от глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Больше всего его ощутили в развивающихся регионах - Африке и Южной Азии.

Эксперты прогнозируют, что полностью мировое производство восстановится на уровне 2019 года только к 2030 году.

При этом в 2022 году глобальный рост мировой экономики замедлится до 3,6%.

Мартовский прогноз ЮНКТАД предусматривал ее рост в 2021 году на 4,7%​​​.

Экономика Макроэкономика Международные организации ООН

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