В PlayStation 5 теперь можно поставить дополнительную память

Компания Sony выпустила крупное обновление программного обеспечения для консоли PlayStation 5. Главное нововведение - возможность установить дополнительный SSD в слот M.2, сообщается на официальном сайте производителя.

Кроме того, приложение Remote Play наконец-то получило функцию удаленного воспроизведения игр с консолей через мобильный интернет. Ранее возможность "стримить" игры с приставки была только через Wi-Fi.

В Sony добавили поддержку 3D-звука для встроенных динамиков телевизора. После включения данной функции обычный двухканальный звук из динамиков будет преобразовываться в трехмерный. Также игроки получили возможность измерить акустику своего помещения с помощью микрофона в геймпаде.