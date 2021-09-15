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В PlayStation 5 теперь можно поставить дополнительную память

Текст:   Иван Черноусов
15.09.2021,  
17:28
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Sony выпустила крупное обновление программного обеспечения для консоли PlayStation 5. Главное нововведение - возможность установить дополнительный SSD в слот M.2, сообщается на официальном сайте производителя.

Фото: Скриншот YouTube
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Кроме того, приложение Remote Play наконец-то получило функцию удаленного воспроизведения игр с консолей через мобильный интернет. Ранее возможность "стримить" игры с приставки была только через Wi-Fi.

В Sony добавили поддержку 3D-звука для встроенных динамиков телевизора. После включения данной функции обычный двухканальный звук из динамиков будет преобразовываться в трехмерный. Также игроки получили возможность измерить акустику своего помещения с помощью микрофона в геймпаде.