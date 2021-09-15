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15.09.2021 19:45
Рубрика: Культура

В программе XI Пекинского кинофестиваля впервые будет сделан фокус на России

Текст: Сусанна Альперина
Девять российских фильмов отобраны в разные секции XI Пекинского кинофестиваля (BJIFF), который пройдет с 21 по 29 сентября. "Конференция" и "Блокадный дневник" - в основном конкурсе Tiantan Award Official Competition. "Китобой" и "Чупакабра" - во внеконкурсной программе Forward Future. И пять картин вошли в программу Russian Film Festival (RFF).
Кадр из фильма "Китобой". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Китобой". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Китобой". Фото: kinopoisk.ru

Напомним, что Russian Film Festival - это проект Министерства культуры РФ и Роскино. В рамках XI Пекинского международного кинофестиваля он пройдет под названием BJIFF: Focus on Russia. Причем, впервые в офлайн-формате, до этого RFF проводился только онлайн.

Фото: Дирекция Кино, Первый канал
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В программу BJIFF: Focus on Russia вошли фильмы "Спутник", "Маша", "Северный ветер", "Человек из Подольска" и "Станиславский. Жажда жизни". Их можно будет будет посмотреть с 17 по 30 сентября в кинотеатрах.

Министр культуры Ольга Любимова так комментирует этот факт: "Сегодня поступательно расширяется присутствие российского контента на зарубежных кинофестивалях и платформах. Для нас это очень большой вызов и приятно, когда результаты таких проектов, как Russian Film Festival, положительно сказываются на этой динамике. Вместе с тем, мы всегда отмечали интерес китайских зрителей к нашим фильмам, и Пекинский международный кинофестиваль - прекрасное место, чтобы продолжить развивать сотрудничество с нашими партнерами, а также радовать аудиторию новыми проектами".

Генеральный директор Роскино Евгения Маркова отмечает, что в компании очень рады успешному запуску Russian Film Festival в Китае. "Коллаборация RFF с XI Пекинским кинофестивалем позволила увеличить число российских фильмов, которые оффлайн смогут увидеть местные зрители. Китай входит в ТОП-5 стран по объему сборов российских фильмов, по итогам 2019 года занимая первое место с долей более 40%. Надеемся, что наша инициатива позволит сделать еще эффективнее диалог с локальными зрителями, которым мы представим широкую палитру произведенного в России контента, и с киноиндустрией - с целью обсуждения всех возможных вариантов сотрудничества, включая копродукционное производство", - говорит Маркова.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Кинотавр"
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Режиссер и продюсер Федор Бондарчук отмечает, что в последние годы жанр научной фантастики переживает в Китае настоящий бум, а локальные блокбастеры становятся хитами Netflix. Бондарчук подчеркивает: "В связи с этим нам особенно приятно, что для специальной программы BJIFF: Focus on Russia был отобран научно-фантастический фильм Art Pictures Studio "Спутник", который - хочется верить - найдет после фестиваля еще больше преданных зрителей".

Программа Russian Film Festival в Китае ориентирована на локальную китайскую аудиторию и была сформирована исходя из предпочтений местных зрителей на основе опыта закупок российских проектов китайскими покупателями контента на разных международных рынках.

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