В Роскомнадзоре рассказали, что грозит "Билайну" за утечку данных абонентов

Роскомнадзор отправил в компанию "ВыпелКом" запрос с требованием предоставить детальную информацию об утечке персональных данных клиентов сотового оператора "Билайн". Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ведомства.

"В случае подтверждения факта невыполнения компанией "ВымпелКом" обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных, компании грозит наказание в виде административного штрафа до 100 тыс. рублей (ст. 13.11 КоАП РФ)", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке.

Ранее СМИ сообщили о том, что информацию почти двух миллионов абонентов "Вымпелкома" можно было свободно найти в сети в течение двух недель.