В "Роскосмосе" сообщили о выведении на орбиту 34 спутников OneWeb

Все 34 британских спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter. В настоящий момент все аппараты приняты на связь заказчиком.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала накануне вечером с космодрома Байконур. Этот пуск стал сотым для разгонного блока "Фрегат".

Теперь низкоорбитальная группировка OneWeb насчитывает 322 аппарата. Они предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Доступ будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, развернутых на поверхности Земли.

Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 14 октября с космодрома Восточный.