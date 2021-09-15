В "Роскосмосе" сообщили о выведении на орбиту 34 спутников OneWeb

Все 34 британских спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter. В настоящий момент все аппараты приняты на связь заказчиком.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала накануне вечером с космодрома Байконур. Этот пуск стал сотым для разгонного блока "Фрегат".
Теперь низкоорбитальная группировка OneWeb насчитывает 322 аппарата. Они предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. Доступ будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, развернутых на поверхности Земли.
Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 14 октября с космодрома Восточный.
Все 34 спутника связи #OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты 🛰️✅— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 14, 2021
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All 34 @OneWeb communications satellites successfully separated from the Fregat upper stage 🛰️✅ pic.twitter.com/MaRiJVLz2D