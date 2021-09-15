В России сняли первый документальный сериал о допинге в спорте

Премьера нового документального сериала "Допинг. Всемирная энциклопедия" состоялась сегодня в онлайн-кинотеатре Premier.

Проект с участием "героев" громких скандалов и их разоблачителей расскажет об истории допинга с первого появления в античности и до последних историй в современном мире большого спорта. Он раскроет реальные факты о знаменитых американских спортсменах - бегуньи Мэрион Джонс и велосипедисте Лэнсе Армстронге, о трагедии финских лыж, о перебежчике Григории Родченкове, о большой политике и спорте высоких достижений от лица свидетелей этих историй.

В сериале, который сняла Студия "Бюро-78" при поддержке Института развития интернета (ИРИ), приняли участие почетный президент Олимпийского комитета России, почетный член МОК Виталий Смирнов, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики, Валентин Балахничев и многие другие.

О громких допинговых скандалах рассказали и спортсмены - пловчиха, трехкратная чемпионка Олимпийских игр 1980 Рика Райниш, прыгун с трамплина, олимпийский чемпион 1976 Ханс-Георг Ашенбах, конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина, члены сборной России по лыжным гонкам Анастасия и Петр Седовы. Также в сериале снимались профессор Пенсильванского университета Чарльз Йезалис и советник группы по биоэтике при Еврокомиссии Маркус Шмидт.

Отдельные серии раскроют тему применения допинга вне профессионального спорта - в армии, балете и космосе, а также расскажут о перспективах развития допинга будущего - генных технологиях, биороботах и других новых научных изобретениях.

Продюсеры сериала - Дмитрий Иванов и Вадим Косанев (студия "Бюро-78"). Авторы сценария - Дмитрий Иванов и журналистка Наталья Марьянчик.

Съемки проходили в США, Канаде, Франции, Германии, Италии, Финляндии, Киргизии и России. Сериал состоит из шести серий продолжительностью 50 минут в разных жанрах - расследование, байопик или научпоп.