В Сан-Марино высказались в поддержку "Спутника V"

На встрече с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Баккари сообщил о высокой эффективности и безопасности российской вакцины "Спутник V", которая широко применялась для иммунизации населения этой страны, и высказался в поддержку регистрации нашего препарата на международном уровне.

"В условиях пандемии нужно руководствоваться эффективностью, а не политическими соображениями", - отметил Лука Баккари во время дискуссии по теме взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Напомним, ранее в ЕС признали легитимными сертификаты о вакцинации граждан Сан-Марино, сделавших прививку "Спутником V", но европейский регулятор EMA нашу вакцину все еще не зарегистрировал.

"Сегодня вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 70 странах, процедура регистрации в разных странах, в разных юрисдикциях отличается в основном пакетом документов и формированием самого досье", - отметил Михаил Мурашко.

Министр напомнил, что высокое качество вакцины подтверждено многочисленными исследованиями, в том числе, и за рубежом.

"Итальянский институт имени Л. Спалланцани, проведя исследование эффективности использования вакцины, подтвердил ее высокие качества и высокую эффективность по формированию иммунитета. Причем исследование проводилось на итальянской территории", - добавил Михаил Мурашко.

Во время визита делегации Сан-Марино обсуждались многие вопросы возможного сотрудничества в области здравоохранения.