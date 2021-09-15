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15.09.2021 19:06
Рубрика: Культура

В Сети вышел новый документальный сериал "Советский дизайн"

Текст: Сусанна Альперина
Первые четыре эпизода нового интернет-сериала "Советский дизайн" представил Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького. Накануне в Москве в Кинозале ГУМа состоялся специальный премьерный показ. А сегодня серии "Панелька", "Неваляшка", "Ковер на стене" и "Забор ПО-2" появились в официальной группе киностудии в социальной сети Вконтакте. Посмотреть их можно по ссылке.

...Упаковка, плакаты, шрифты, посуда, одежда, игрушки, мебель, автомобили и электроника - сериал познакомит с уникальными вещами и решениями, которые формировали образ жизни в СССР. Герои каждой серии - ведущие исследователи темы - историки, искусствоведы, коллекционеры, а также успешные российские дизайнеры. Среди них директор Московского музея дизайна Александра Санькова, руководитель проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов, художник и модельер Андрей Бартенев, известный промышленный дизайнер Андрей Будько и другие. Режиссер проекта Игорь Макаров, ранее как сценарист и режиссер участвовавший в создании популярного на платформе "КиноПоиск HD" документального сериала о жизни после пандемии "Новая реальность".

Фото: Артем Локалов
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"Советский дизайн остается в тренде. Хотим мы этого или нет, он постоянно присутствует в нашей жизни. При этом авторство многих вещей плохо известно. А хотелось бы узнать, кто придумал тот самый граненый стакан. Или откуда взялось выражение "фото на ковре". Молодая аудитория интересуется всем, что происходит вокруг, научно-популярные проекты становятся все более актуальными. Поэтому я уверена, что проект будет интересен, - отметила на показе в ГУМе генеральный продюсер Киностудии им. М. Горького Лика Бланк. - Спасибо экспертам Института развития интернета, что они поверили в проект. А также нашим партнерам из Mail.ru, которые взяли его на бесплатную дистрибуцию, ведь контент на платформах по подписке может быть доступен не всем".

"Чтобы рассказывать истории вещей для молодой аудитории в интернете, мы решили уйти от привычного формата, сделать серии об отдельных предметах. И чтобы о них рассказывали эксперты, которые уже влюблены в эти вещи - амбассадоры, герои сериала. Их эмоциями и знаниями наполнена каждая серия. Мы надеемся, что все это вызовет естественный интерес аудитории. Это рассказ через предметы об истории страны и общества, в которой мы живем. Разговор получился не только интересным, но и искренним", - сказал в свою очередь креативный продюсер проекта, соучредитель компании "Амурские волны" Родион Чепель.

Новые серии будут появляться в официальной группе Киностудии им. М. Горького каждую неделю, всего в течение месяца выйдет 20 эпизодов по 15 минут.

Сериал "Советский дизайн" производит Киностудия им. М. Горького совместно с компанией "Амурские волны". Он финансируется в рамках нацпроекта "Культура" как победитель конкурса на создание интернет-контента для молодежи, организованного Институтом развития интернета (ИРИ).

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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