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15.09.2021 16:10
Рубрика: В мире

В США потребовали начать сближение с Россией

Текст: Юрий Когалов

Проведение конфронтационной политики одновременно по отношению к двум крупным державам - России и Китаю - говорит о серьезной халатности во внешней политике Вашингтона и создает потенциально опасную ситуацию для Соединенных Штатов. В связи с этим, как пишет журнал The American Conservative, США необходимо срочно изменить курс и начать сближение с Россией.

Фото: AP Photo/Sam McNeil
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По мнению автора статьи Теда Карпентера, ведение холодной войны на два фронта не позволяет эффективно реализовывать имеющиеся стратегические ресурсы.

Как отмечает Карпентер, улучшить отношения между США и Китаем (или хотя бы предотвратить полный разрыв) можно достаточно легко благодаря обширным экономическим связям: до пандемии товарооборот составлял 638 миллиардов долларов. А вот такого же рычага воздействия на Москву у Вашингтона нет. Объемы двусторонней торговли между США и Россией почти в 20 раз меньше (всего 35 миллиардов долларов). Но в отношении Китая это не гарантирует предотвращение перехода к конфронтации, ведь есть еще множество других факторов. А присутствие США в Юго-Восточной Азии и в Восточной Европе еще больше накаляют обстановку.

"Рост сотрудничества между Россией и КНР во многом является следствием политики США в отношении обеих стран, но особенно в отношении России", - пишет The American Conservative.

Исследователь также считает, что США также должны сократить военное присутствие в других странах. Ведь Вашингтон продолжает вести свои военные операции по всему миру, и вывод войск из Афганистана представляет собой лишь исключение из правил.

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