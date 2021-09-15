В Великобритании хотят расширить полномочия полицейских

Новости

Следователи СК РФ возбудили дело из-за отравления ребенка в Турции 22:39
450 сотрудников уволены из больницы в Ницце из-за отсутствия вакцинации 22:39
Дом мексиканского наркобарона "Коротышки" Гусмана будет разыгран в лотерею 22:27
Николай Рассказов: Все решила моя ошибка - я упустил игрока 22:22
Ученые из Китая создали пятиминутный тест на антитела к коронавирусу 22:15
Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на ЧМ 22:13
В Минпромторге сообщили, что цены на пиломатериалы стабилизировались 22:09
Псаки не подтвердила, что США предоставят Киеву системы ПРО "Железный купол" 21:52
ФХР старается сократить срок дисквалификации Евгения Кузнецова 21:40
Патриарх Сербский назвал поступок Евгения Зиничева "подвигом братолюбия" 21:18
Самолет Йошкар-Ола - Москва экстренно сел из-за отказа двигателя 21:16
Витория прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в Лиге Европы 20:59
Главе ГИБДД Ставрополья продлили арест на три месяца 20:53
Роскомнадзор предостерег СМИ от нарушения законодательства о выборах 20:48
Оливер Стоун: Путин не дал России превратиться в "вассала" США 20:28
ДОМ.РФ предложил создать единый ресурс о мерах господдержки 20:07
Грызлов: Киев отказался вернуться к работе в Минске в очном формате 19:58
Названа средняя сумма денежных переводов из России за рубеж 19:55
Time cоставил рейтинг 100 самых влиятельных людей на 2021 год 19:46
Арбитраж обязал каршеринговую компанию принимать оплату наличными 19:22
Глава МИД Британии лишился поста из-за ситуации с Афганистаном 19:13
В Сети вышел новый документальный сериал "Советский дизайн" 19:06
Роман Зобнин получил травму в матче против "Легии" 19:01
Британцы создадут афганское подразделение для специальных операций 18:52
В Россию на выборы в качестве экспертов приедут 10 международных омбудсменов 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
15.09.2021 22:03
Рубрика: В мире

В Великобритании хотят расширить полномочия полицейских

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563)
Британские власти рассматривают законопроект, который расширит полномочия полиции и в том числе позволит ей без веских оснований останавливать и обыскивать людей, которые имеют криминальную историю. В обнародованных документах Министерства внутренних дел королевства признало, что из-за подобных мер чрезмерное "внимание" правоохранители будут уделять темнокожим жителям Альбиона. Но в ведомстве считают, что "любое косвенное различие в обращении по расовому признаку будет потенциально положительным и объективно оправданным", пишет британская газета Independent.

И это при том что, по данным полиции, темнокожих британцев и без того останавливают и обыскивают в девять раз чаще, чем белых, подчеркивает издание. В МВД свои очевидно не слишком толерантные выводы объяснили так: по национальной статистике за 2018 год темнокожие становились жертвами убийств в четыре раза чаще белых, так что изменения должны помочь "уменьшить число инцидентов с насилием среди групп, подверженных ему с наиболее высокой степенью вероятности". Новый законопроект также превращает в уголовное преступление "проживание в транспортном средстве на территории без разрешения". Главным образом это коснется, конечно же, цыган и других кочевых этнических групп. Расширенные полномочия позволят полицейским конфисковать имущество этих людей, в частности их дома на колесах.

Китай откажется от строительного плагиата и небоскребов

Министерство внутренних дел и здесь признало, что подобная политика может поставить цыган и иные кочевые народы "в особенно невыгодное положение", но посчитало, что "любая косвенная дискриминация в отношении вышеуказанных сообществ может быть объективно оправданной". Британские правозащитники в один голос осудили заключения министерства, призвав Палату лордов отвергнуть его.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Суд отправил дезинфектора из "Магнита" Антона Котова в СИЗО
Определены первые победители лотереи для привившихся от COVID-19
Цены на овощи "борщевого набора" продолжают снижаться
Миллер опроверг сообщения о запуске "Северного потока-2" с 1 октября
Цены на нефть вернулись к рекордам, поднявшись выше 76 долларов
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"