В Великобритании хотят расширить полномочия полицейских

Британские власти рассматривают законопроект, который расширит полномочия полиции и в том числе позволит ей без веских оснований останавливать и обыскивать людей, которые имеют криминальную историю. В обнародованных документах Министерства внутренних дел королевства признало, что из-за подобных мер чрезмерное "внимание" правоохранители будут уделять темнокожим жителям Альбиона. Но в ведомстве считают, что "любое косвенное различие в обращении по расовому признаку будет потенциально положительным и объективно оправданным", пишет британская газета Independent.

И это при том что, по данным полиции, темнокожих британцев и без того останавливают и обыскивают в девять раз чаще, чем белых, подчеркивает издание. В МВД свои очевидно не слишком толерантные выводы объяснили так: по национальной статистике за 2018 год темнокожие становились жертвами убийств в четыре раза чаще белых, так что изменения должны помочь "уменьшить число инцидентов с насилием среди групп, подверженных ему с наиболее высокой степенью вероятности". Новый законопроект также превращает в уголовное преступление "проживание в транспортном средстве на территории без разрешения". Главным образом это коснется, конечно же, цыган и других кочевых этнических групп. Расширенные полномочия позволят полицейским конфисковать имущество этих людей, в частности их дома на колесах.

Министерство внутренних дел и здесь признало, что подобная политика может поставить цыган и иные кочевые народы "в особенно невыгодное положение", но посчитало, что "любая косвенная дискриминация в отношении вышеуказанных сообществ может быть объективно оправданной". Британские правозащитники в один голос осудили заключения министерства, призвав Палату лордов отвергнуть его.