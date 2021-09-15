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15.09.2021 11:15
Рубрика: В мире

В Зимбабве непривитым запретили ходить в церковь

Текст: Юрий Когалов

Власти Зимбабве запретили верующим, не прошедшим курс вакцинации от коронавируса, посещать церковь. Как передает AFP, накануне эту меру, предложенную ранее советом министров, согласовал парламент страны.

Фото: EPA-EFE/Alba Vigaray
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Как отмечается, данное ограничение стало одним из многих шагов, предпринятых для того, чтобы подстегнуть ход прививочной кампании. В начале сентября тут уже сделали вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех государственных служащих и учителей. Без прививки также запрещено торговать на рынках, заниматься спортом в помещениях, ходить в рестораны, сдавать университетские экзамены. С августа укол разрешено делать подросткам старше 14 лет.

Согласно последним данным, в Зимбабве хотя бы одну дозу вакцины получили 2,8 миллиона человек (при населении в 15 миллионов), полностью привиты свыше 1,5 миллиона. Хотя это лишь 10 процентов населения, по данному показателю Зимбабве находится среди лидеров на африканском континенте, где менее 5 процентов жителей сделали хотя бы один укол тем или иным препаратом против коронавируса.

В мире Африка Зимбабве Пандемия коронавируса COVID-19

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