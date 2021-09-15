В Зимбабве непривитым запретили ходить в церковь

Власти Зимбабве запретили верующим, не прошедшим курс вакцинации от коронавируса, посещать церковь. Как передает AFP, накануне эту меру, предложенную ранее советом министров, согласовал парламент страны.

Как отмечается, данное ограничение стало одним из многих шагов, предпринятых для того, чтобы подстегнуть ход прививочной кампании. В начале сентября тут уже сделали вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех государственных служащих и учителей. Без прививки также запрещено торговать на рынках, заниматься спортом в помещениях, ходить в рестораны, сдавать университетские экзамены. С августа укол разрешено делать подросткам старше 14 лет.

Согласно последним данным, в Зимбабве хотя бы одну дозу вакцины получили 2,8 миллиона человек (при населении в 15 миллионов), полностью привиты свыше 1,5 миллиона. Хотя это лишь 10 процентов населения, по данному показателю Зимбабве находится среди лидеров на африканском континенте, где менее 5 процентов жителей сделали хотя бы один укол тем или иным препаратом против коронавируса.