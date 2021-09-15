Верховный суд обязал проверять, что останется у пенсионера после вычета долгов

Верховный суд России обязал нижестоящие инстанции досконально перепроверять, что останется у человека на жизнь после взыскания долгов с пенсии. Исполнительный лист не должен превращаться в петлю на шее.

На социальные выплаты никто не имеет права наложить руку, а вот на пенсию такой иммунитет не распространяется. Но в любом случае надо искать разумный баланс: должнику надо на что-то жить... Фото: Артем Геодакян/ТАСС

До Верховного суда дошел пенсионер из Красноярска, задолжавший более полумиллиона рублей. Без сомнения, сумма серьезная, и кредиторы очень бы хотели увидеть ее на своем счету. Но есть проблема: их должник является пенсионером и инвалидом.

Он получает страховую пенсию по инвалидности, а также ежемесячную денежную выплату, предусмотренную Законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". "Удержания при исполнении исполнительного документа производятся из его страховой пенсии по инвалидности", - говорится в материалах Верховного суда.

Сначала у гражданина забирали в счет долга половину пенсии. Затем пристав снизил долю: теперь у должника каждый раз удерживают 10 процентов. Но все равно, по словам пенсионера, это непосильное бремя. Ему надо содержать несовершеннолетнего ребенка, платить за квартиру. Других же доходов, кроме пенсии и соцвыплаты, у него нет.

На социальную выплату, как объясняют юристы, распространяется так называемый исполнительский иммунитет: это значит, что никто не имеет права наложить на нее свою руку. Ни процента, ни копейки с данной выплаты арестовать нельзя.

Должнику необходимо обеспечить условия для его нормального существования

Однако на пенсию иммунитет не распространяется. При этом удержано может быть не более 50 процентов, а в установленных законодательством случаях - не более 70 процентов страховой пенсии. Так что теоретически приставы были вправе отрезать часть пенсии, чтобы что-то капало в карманы заждавшихся кредиторов. Тем более что исполнительный лист "на протяжении длительного времени остается неисполненным ввиду отсутствия у должника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание". Это цитата из юридического документа, и он отражает всю горечь кредиторов.

"Вместе с тем возможна ситуация, при которой пенсия является для должника-гражданина единственным источником существования. В таком случае необходимость обеспечения баланса интересов кредитора и должника-гражданина требует защиты прав последнего путем не только соблюдения минимальных стандартов правовой защиты, отражающих применение мер исключительно правового принуждения к исполнению должником своих обязательств, но и сохранения для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни", - подчеркнул Верховный суд.

Таким образом, продолжает высокая инстанция, при определении размера удержания из пенсии должника-гражданина, являющейся для него единственным источником существования, надлежит учитывать в числе прочего размер этой пенсии, с тем чтобы обеспечить должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их нормального существования и реализацию его социально-экономических прав.

"При этом необходимо сочетание двух основополагающих положений - конституционного принципа исполняемости судебных решений и установления пределов возможного взыскания, не затрагивающего основное содержание прав должника, в частности, с тем, чтобы сохранить должнику-гражданину необходимый уровень существования", - говорится в решении Верховного суда.

Иными словами, надо искать разумный баланс. Для этого необходимо тщательно проверять, сколько человек получает, сколько у него остается на жизнь. Поэтому дело было направлено на новое рассмотрение. Нижестоящие инстанции должны досконально разобраться, каково материальное положение должника. А все судьи страны должны ориентироваться именно на такие правовые позиции.