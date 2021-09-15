Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов

Проблема выплаты алиментов - одна из самых острых и болезненных. Поэтому разъяснения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ по этому вопросу наверняка окажутся полезны многим гражданам.

Суть нашей истории в следующем. Судебный спор начался в Пермском крае, в городе Березники, а продолжился в Московской области. В Березняках местная жительница обратилась в судебный участок с заявлением, в котором требовала взыскать алименты со своего бывшего мужа.

Суд удовлетворил эти требования и постановил взыскать четверть заработка экс-супруга на содержание их дочери. Сумма начислялась начиная с 8 апреля 2004 года и должна была выплачиваться до совершеннолетия ребенка. Но деньги на ребенка шли лишь на бумаге. Регулярно отец не платил. Через шесть лет приставы на основании судебного решения возбудили исполнительное производство. Они взыскали с мужчины 2 миллиона рублей, которые бывший муж в итоге и выплатил бывшей жене. Через три года женщина направила приставам письмо, где написала, что никаких долгов у бывшего супруга перед ней нет.

Казалось, в истории точка. Но прошло еще четыре года, и гражданка вновь обратилась к приставам с жалобой. На этот раз в своем заявлении она требовала проверить, насколько достоверны те сведения о местах работы и заработке, которые представил в суд ее супруг. Приставы проверили и выяснили - женщина-то права. Доходы мужчины в то время действительно были выше, чем та сумма, с которой он выплачивал алименты.

Тогда приставы пересчитали сумму и выяснили, что за прошедшие 9 лет мужчина должен был заплатить своему ребенку алиментов еще на 5 миллионов рублей. Однако экс-супруг с таким перерасчетом не согласился и подал в Подольский городской суд Московской области административный иск. Он решил оспорить сумму в 5 миллионов рублей и просил суд признать его долг погашенным. В обоснование своих требований он представил суду письмо бывшей супруги, которое она когда-то направляла приставам и в котором подтверждала, что бывший муж все долги по алиментам заплатил.

Доходы мужчины были выше суммы, с которой он платил алименты

Эти аргументы выслушал Подольский городской суд и признал незаконными начисления задолженности за пять лет, которые сделали приставы при перерасчете. Кроме того, суд согласился с доводами истца о том, что заявление его бывшей жены подтверждает отсутствие долга. Апелляция - Московский областной суд - оставила это решение без изменений. Равно как и Первый кассационный суд. Вот тогда проигравшая женщина и обратилась в Верховный суд РФ. И там, изучив дело, не согласились с позицией коллег.

По мнению Верховного суда, апелляция и кассационный суд не учли требования выяснить место работы и доходы бывшего супруга, которые его бывшая жена направляла приставам. Нижестоящие инстанции также не стали учитывать расчеты, которые произвели приставы, и доказательства того, что мужчина получал доход выше той суммы, с которой платил алименты. В конечном итоге Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ с аргументами гражданки полностью согласилась. Она отменила решения нижестоящих инстанций. Дело теперь должны будут рассмотреть заново и апелляционный, и кассационный суды. Но - уже в новых составах.