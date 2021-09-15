Верховный суд России защитил право человека на самооборону

Верховный суд России начал на практике внедрять свои жесткие правовые позиции по поводу самообороны: человек вправе защищать свою жизнь всеми возможными способами. Нельзя перестараться в самозащите, когда угроза страшна.

Когда угроза реальна, человек вправе защищать свою жизнь всеми способами. Фото: Photoxpress

Уроком для всех нижестоящих инстанций должно стать дело Татьяны В. из Волгоградской области. Она полностью оправдана в Верховном суде России, хотя до того три инстанции признали ее виновной в тяжелом ранении своего мужа. В ходе ссоры она ударила супруга ножом в грудь.

Как рассказывает защита, муж Р., "находясь в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у ее малолетней дочери, используя надуманный повод, набросился на нее, применил физическую силу, стал душить, и в этот момент она случайно нанесла Р. ножевое ранение".

Адвокаты особо отмечают, что в момент нападения в руках женщины уже находился нож, которым она резала хлеб. "В момент, когда Татьяна В. на столе резала ножом хлеб, Р. развернул ее к себе лицом, запястьем левой руки придавил шею, а правой рукой нанес два удара в область плеч, причинив физическую боль", - пересказывает Верховный суд обстоятельства дела.

В ответ женщина ударила мужа ножом в грудь. Он выжил. Все это - факты, подтвержденные судом, которые не оспаривает сторона. То есть подсудимая не схватилась за оружие и уж точно не нападала с ножом на супруга.

Но когда на твоей шее сжимаются руки, не всегда найдешь силы отложить в сторону опасные предметы и попытаться как-то решить дело миром. Надо ли судить за то, что не получилось спасти себя, не пролив крови нападавшего?

Как отмечает портал Право.Ру, по мнению Волгоградского областного суда, действия Р. не угрожали жизни женщины, так как он не был вооружен. Поэтому все нижестоящие суды сочли, что женщина превысила допустимые пределы самообороны. Однако такой подход противоречит правовым позициям Верховного суда России.

"В. нанесла ножевое ранение Р. в момент нападения на нее потерпевшего, пытаясь защититься от его неправомерных действий, в том числе связанных с надавливанием на горло. При этом признаны достоверными показания В. о том, что в результате сдавливания горла она стала задыхаться и поняла, что не может вырваться, в связи с чем и ударила потерпевшего ножом, когда пыталась оттолкнуть, - обратил внимание Верховный суд страны. - Между тем действия потерпевшего, связанные с надавливанием на горло, от которых потерпевшая стала задыхаться, свидетельствуют о реальной угрозе ее жизни. В. нанесла Р. единственный удар ножом именно в момент реальной опасности для ее жизни с целью своего спасения".

Еще несколько лет назад пленум Верховного суда России принял специальное постановление, разъясняющее правила самообороны. Главное правило: свою жизнь можно защищать всеми способами. Право на защиту дает не только нападение, но даже угроза насилия, опасного для жизни.

Допустим, нападающий размахивает пистолетом и кричит, что сейчас пристрелит. Если ситуация нешуточная, суд поддержит того, кто рискнул защищаться. Иногда угроза возникает настолько неожиданно, что человек не успевает оценить опасность. В таком случае даже жесткая самооборона будет оправдана.

Как пояснил пленум, судам следует принять во внимание время, место, обстановку и способ посягательства. Состояние страха, испуга, замешательства в момент нападения тоже могут стать оправданием для того, кто защищался. Фактически документ дал гражданам карт-бланш на защиту своей жизни. Теперь, рассматривая конкретные дела, Верховный суд подтверждает именно такие правовые позиции.

Женщина была полностью оправдана. За ней признано право на реабилитацию.

По мнению Верховного суда страны, действующего законодательства по вопросам самообороны и так вполне достаточно. Теперь важно, чтобы и практики - следователи, гособвинители, нижестоящие судьи - прониклись идеей, что жизнь человека бесценна. И при ее защите лучше погорячиться и выжить, чем оробеть и умереть.

В данном деле Верховный суд еще раз напомнил: в соответствии со статьей 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося от общественно-опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.