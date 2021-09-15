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15.09.2021 20:16
Рубрика: Экономика

Власти ликвидируют заброшенные стройки

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563)
Несколько тысяч заброшенных строек исчезнет, по-видимому, в России в ближайшие годы. Правительство утвердило порядок списания недостроев, на которые выделялись средства из федерального бюджета, и собственно затрат на них.

По данным Счетной палаты (СП), в России насчитывается несколько тысяч недостроенных школ, поликлиник, дорог, объектов ЖКХ, на которые выделялись бюджетные средства. Некоторые из них числятся в разряде "проблемных" десятилетиями. По итогам 2020 года брошенных строек (где работы приостановлены) стало на 890, или на 20,6%, меньше, чем годом ранее - 3433, сообщили в СП, однако объем вложений в них увеличился на 1,82 млрд рублей - до 250,2 млрд рублей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru
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Число "долгостроев" (строительство которых ведется более пяти лет) уменьшилось на 33,7%, до 2239, но объем вложений вырос на 41,56 млрд рублей - до 917,1 млрд. Причины приостановки строек разные. Это может быть некачественная проектно-сметная документация, после корректировки которой возрастает стоимость строительства и возникают проблемы с финансированием. Или, к примеру, банкротство подрядчика, после чего стройка затягивается и опять же требует новых вложений.

Счетная палата уже дважды анализировала ситуацию с недостроями. В конце 2020 года СП указывала, что предложенные ею меры слабо реализуются и пока не привели к принципиальным изменениям. Кстати, чиновники, отмечали ранее эксперты, опасаются списывать недострои, поскольку это может быть признано нерациональным расходованием бюджетных средств.

Постановление впервые регламентирует порядок принятия решений о прекращении капвложений в строительство таких объектов, говорит глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при минстрое Рифат Гарипов. Списанные объекты могут получить новых инвесторов и шанс на завершение строительства, считает он.

В России насчитывается несколько тысяч недостроенных школ, поликлиник, дорог и объектов ЖКХ

Одно из условий списания объекта - отказ ДОМ.РФ от вовлечения недостроя и территории, на которой он расположен, в хозяйственный оборот для жилищного и иного строительства, подчеркнули в пресс-службе ДОМ.РФ. При необходимости сноса недостроя должны быть заранее оценены необходимые сроки и средства. Если на строительство было потрачено от 3 млрд рублей, то решение будет приниматься правительством, при меньших затратах - министерством, курирующим эту стройку.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

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