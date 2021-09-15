Археологов поразил возраст гигантских скальных верблюдов в Аравии

Международная группа ученых установила настоящий возраст гигантских статуй на Стоянке верблюдов на севере Аравийского полуострова. Результаты поразили исследователей, так как оказалось, что изящные статуи возвели примитивные люди неолита.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science Reports, а краткий отчет о нем представлен на сайте германского Института науки об истории человечества имени Макса Планка. Участие в исследовании также принимали ученые из французского института CNRS и Университета короля Сауда.

Ученые впервые применили широкий спектр различных методов датирования для определения истинного возраста таинственных статуй верблюдов. Эти рельефные изображения, высеченные прямо в скалах и сильно поврежденные эрозией, расположены на севере Саудовской Аравии на территории доисторического памятника, известного как Стоянка верблюдов.

К слову, верблюды вырезаны в натуральную величину, причем изображены очень реалистично. На сегодняшний день задокументирован 21 такой объект на трех отдельно стоящих скалах, которые, впрочем, имеют единый каменный фундамент под поверхностью. Первоначально возраст скульптур был оценен примерно в 2000 лет. Но эта оценка базировалась на сходстве этих артефактов с произведениями искусства, найденными в ранее Петре в Иордании.

В новом исследовании датирование проводилось техническими методами, причем наиболее передовыми. Авторы работы подчеркивают, что наскальное искусство всегда чрезвычайно сложно датировать. В данном случае задача осложнялась тем, что трехмерные барельефы плохо сохранились. Чтобы установить их возраст, команда провела оценку структур эрозии и применила портативную рентгенофлуоресцентную спектрометрию для измерения плотности горной породы. Это позволило датировать даже отколовшиеся от скал фрагменты фигур. Кроме того, здесь были проведены раскопки и найдены останки животных, которые были датированы традиционным радиоуглеродным методом.

Совокупность полученных результатов говорит о том, что скульптуры были созданы еще в эпоху неолита, то есть на несколько тысячелетий раньше, чем считалось до сих пор. Это оказалось настоящим сюрпризом для исследователей. Они не ожидали обнаружить у людей неолита столь высокие художественные способности. Однако, согласно новой оценке, скульптуры были изготовлены при помощи каменных орудий в шестом тысячелетии до нашей эры.

В те далекие времена Аравийский полуостров был совершенно другим. По мнению ученых, здесь царил благоприятный умеренный и влажный климат, который был домом для многочисленных скотоводов. Даже исследовательский проект, в рамках которого проводилось датирование, называется "Зеленая Аравия".

Региональный ландшафт представлял собой саванноподобные луга с озерами и множеством деревьев, где группы скотоводов пасли крупный рогатый скот, овец и коз. Дикие верблюды и лошади также бродили по этим местам. Люди тысячелетиями охотились на них.

"Теперь мы можем связать Стоянку верблюдов с доисторическим периодом, когда пасторальное население северной Аравии создавало наскальные рисунки и строило большие каменные сооружения, называемые мустатилами, - пишут авторы работы. - Таким образом, Стоянка верблюдов является частью более широкой сферы деятельности, при которой отдельные группы людей часто собирались вместе, чтобы возвести какое-то сооружение и тем самым отметить символические места".

По оценкам команды, на создание каждой скульптуры у древних художников уходило 10-15 дней. При этом им наверняка приходилось часто менять или затачивать каменные инструменты, которыми они пользовались. Это было сложным процессом, ведь установлено, что кремний, из которого были изготовлены инструменты, добывали на расстоянии как минимум 15 км от самих скульптур.