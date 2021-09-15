Вышел трейлер масштабной военной драмы "Битва при Шельде"

Netflix представил на YouTube трейлер военной драмы совместного производства Нидерландов, Литвы и Бельгии "Битва при Шельде" (De slag om de Schelde или The Forgotten Battle).

Действие ленты разворачивается в ноябре 1944-го - на фоне кровопролитного сражения, унесшего 10 000 жизней. В центре истории - судьбы трех молодых людей: голландца, воюющего на стороне немцев, английского пилота и девушки из движения Сопротивления. Все им предстоит сделать самый, возможно, главный выбор в своей жизни.

Режиссер - Маттиас ван Хейниген-младший (ремейк "Нечто" 2011-го с Уинстэд).

В ролях: Том Фелтон (Драко Малфой из "Гарри Поттера"), Хайнс Блом ("Дефектная"), Джэми Флэттерс (предстоящие сиквелы "Аватара"), Сьюзан Рэддер ("Женщина ночи"), Ян Бейвут ("Острые козырьки").

Премьеры ленты состоялась в Нидерландах в декабре прошлого года. Релиз на Netflix - 15 октября.