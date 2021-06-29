Новости

Вышел трейлер брутального аниме "Человек-бензопила" 12:53
Умер самый известный шведский исполнитель регги Пепс Перссон 12:33
Вышел трейлер "Белого лотоса" с "мамой Стифлера" и Даддарио 12:24
Умерла легенда пакистанского кино Бегум Курнид Шахид 12:16
Представительница МакSим ответила на слухи о проблемах певицы с печенью 12:11

У Юэна Макгрегора и Мэри Элизабет Уинстэд родился сын

Новости
    29.06.2021, 13:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / EPA-EFE/NINA PROMMER Фото: Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / EPA-EFE/NINA PROMMER
Фото: Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / EPA-EFE/NINA PROMMER

Шотландский актер Юэн Макгрегор и американская актриса Мэри Элизабет Уинстэд стали родителями, у них родился мальчик. Новость об этом в своих Instagram-аккаунтах сообщили дочери артиста.

Они поздравили брата с появлением на свет, новорожденного назвали Лори.

Для Макгрегора это уже пятый по счету ребенок и первый сын, для Уинстэд он первенец.

Звездная пара познакомилась на съемках сериала "Фарго", они в отношениях с 2017 года.

Новости

Стартовали съемки "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд 11:55
Умер актер Угуртан Сайинер 11:44
Фото: начались съемки четвертого "Джона Уика" 11:22
Вышел трейлер первой части хоррор-антологии Netflix "Улица страха" 11:16
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вин Дизель рассказал о "Риддике 4" и игре по мотивам фильма 11:07
Премьеру "Дюны" в России перенесли 10:59
Джеймс Ганн хочет снять сольный фильм про Харли Квин с Марго Робби 10:45
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Apple TV
Вышел новый трейлер сериала "Основание" по Азимову 28.06.2021
Автор Mass Effect рассказал, почему игру не получилось экранизировать 28.06.2021
"Сумасшествие": Эмилия Кларк прокомментировала приквел "Игры престолов" 27.06.2021
⧣ фото
Фото: instagram.com/ iliyaprusikin
Видео, фото: лидер Little Big оторвал себе усы на сцене 27.06.2021
Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим 19.06.2021
Певица МакSим госпитализирована с поражением легких 16.06.2021