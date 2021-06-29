У Юэна Макгрегора и Мэри Элизабет Уинстэд родился сын

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Шотландский актер Юэн Макгрегор и американская актриса Мэри Элизабет Уинстэд стали родителями, у них родился мальчик. Новость об этом в своих Instagram-аккаунтах сообщили дочери артиста.
Они поздравили брата с появлением на свет, новорожденного назвали Лори.
Для Макгрегора это уже пятый по счету ребенок и первый сын, для Уинстэд он первенец.
Звездная пара познакомилась на съемках сериала "Фарго", они в отношениях с 2017 года.