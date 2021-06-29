У Юэна Макгрегора и Мэри Элизабет Уинстэд родился сын

Шотландский актер Юэн Макгрегор и американская актриса Мэри Элизабет Уинстэд стали родителями, у них родился мальчик. Новость об этом в своих Instagram-аккаунтах сообщили дочери артиста.

Они поздравили брата с появлением на свет, новорожденного назвали Лори.

Для Макгрегора это уже пятый по счету ребенок и первый сын, для Уинстэд он первенец.

Звездная пара познакомилась на съемках сериала "Фарго", они в отношениях с 2017 года.