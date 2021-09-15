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15.09.2021 23:33
Рубрика: Общество

Вышел в свет 62-й том "Православной энциклопедии"

Текст: Елена Яковлева
Очередной, 62-й том "Православной энциклопедии" вышел свет, он продолжает публикацию статей на букву "С", сообщает официальный сайт Московской патриархии.

Первая статья 62-го тома рассказывает о Свенской Печерской иконе Божией Матери, а последняя - о священномученике Сергии Кедрове, расстрелянном в 1937 году на полигоне Бутово.

В том вошли важные биографические статьи, например, подробный материал о преподобном Серафиме Саровском и священномученике Серафиме (Звездинском), епископе Дмитровском, расстрелянном в 1937 году, о святом Серафиме (Соболеве), место упокоения которого - крипт под алтарем Никольского храма в столице Болгарии Софии - стало местом массового паломничества сразу после кончины святителя в 1950 году.

Святые на букву "С": вышел новый том "Православной энциклопедии"

Здесь есть также статьи о священномученике Серафиме (Остроумове), архиепископе Смоленском и Дорогобужском, расстрелянном в Катынском лесу в 1937 году, о священномученике Серафиме (Самойловиче), настоятеле Нучекского прихода на острове Нучек в заливе Принца Уильяма на Аляске, в 1934 году арестованном в 1937 году расстрелянном, о принимавшем деятельное участие в канонизации преподобного Серафима Саровского священномученике Серафиме (Чичагове), расстрелянном на Бутовском полигоне; о богослове и духовном писателе Серафиме (Роузе), с чьего творчества для многих современных верующих началось знакомство с Православием.

В новом томе рассказывается также о Серафимове Дивеевском женском монастыре, о Свято-Владимирской духовной семинарии - одной из ведущих заведений в Северной Америке с уникальными, вошедшими в историю преподавателями.

В издании можно прочитать о Святогорском монастыре, в котором упокоился Александр Сергеевич Пушкин. Читателя ждут интересные статьи о Септуагинте (ветхозаветной части греческой Библии) и Сербии, 91 процент населения которой исповедует православие. Рассказ о Сербской православной церкви и ее устройстве и управлении, современном положении доведен до 2021 года, когда новым Сербским Патриархом стал Порфирий (Перич).

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Интересны биографии богослова, известного московского проповедника и духовника Валентина Свенцицкого, композитора Георгия Свиридова, русских князей, мучеников, римского философа Луция Сенеки и др.

В новый том включены статьи "Свобода совести", "Сектоведение", "Священство Ветхозаветное", "Святая Земля", "Святой". Можно прочитать статьи о Севастополе, Северной Осетии - Алании, Сейшельских островах, Сендайской и Восточнояпонской епархии Японской Православной Церкви. Исторические статьи посвящены усыпальнице французских королей Сен-Дени и др.

"Православная энциклопедия" богата иллюстративным материалом - цветными картами и многочисленными фоторепродукциями.

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