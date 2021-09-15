За последние сутки в России подтвержден 18 841 случай COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлен 18 841 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. За все время в РФ зарегистрировали 7 194 926 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1838

2 Санкт-Петербург 1609

3 Московская область 790

4 Свердловская область 502

5 Воронежская область 473

6 Самарская область 473

7 Ростовская область 461

8 Пермский край 447

9 Нижегородская область 428

10 Иркутская область 372

11 Омская область 370

12 Челябинская область 364

13 Ставропольский край 356

14 Красноярский край 354

15 Волгоградская область 343

16 Оренбургская область 334

17 Республика Башкортостан 312

18 Хабаровский край 298

19 Ульяновская область 287

20 Архангельская область 260

21 Астраханская область 255

22 Саратовская область 253

23 Пензенская область 233

24 Алтайский край 232

25 Краснодарский край 229

26 Вологодская область 227

27 Удмуртская Республика 227

28 Республика Крым 227

29 Тюменская область 220

30 Приморский край 220

31 Республика Коми 219

32 Липецкая область 200

33 Калининградская область 197

34 Тверская область 197

35 Ярославская область 189

36 Ленинградская область 189

37 Курская область 177

38 Новосибирская область 172

39 Республика Саха (Якутия) 169

40 Кемеровская область 169

41 Забайкальский край 164

42 Владимирская область 162

43 Белгородская область 156

44 Брянская область 152

45 Ханты-Мансийский автономный округ 148

46 Республика Карелия 145

47 Мурманская область 142

48 Смоленская область 139

49 Новгородская область 124

50 Республика Дагестан 121

51 Амурская область 114

52 Курганская область 114

53 Кировская область 114

54 Ивановская область 113

55 Республика Хакасия 107

56 Тульская область 103

57 Рязанская область 101

58 Калужская область 99

59 Тамбовская область 93

60 Псковская область 92

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 91

62 Томская область 90

63 Орловская область 85

64 Республика Калмыкия 83

65 Сахалинская область 81

66 Костромская область 79

67 Республика Бурятия 76

68 Республика Чувашия 74

69 Севастополь 71

70 Республика Мордовия 69

71 Кабардино-Балкарская Республика 68

72 Республика Северная Осетия-Алания 67

73 Республика Тыва 60

74 Республика Ингушетия 58

75 Чеченская Республика 58

76 Республика Марий Эл 56

77 Республика Адыгея 50

78 Республика Татарстан 47

79 Карачаево-Черкесская Республика 46

80 Камчатский край 44

81 Еврейская автономная область 35

82 Республика Алтай 28

83 Магаданская область 23

84 Чукотский автономный округ 16

85 Ненецкий автономный округ 11 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 194 926 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,12%

2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,13%

3. Московская область, Республика Татарстан 0,18% За последние сутки подтверждено 792 смерти Москва 49

Санкт-Петербург 38

Свердловская область 38

Краснодарский край 33

Нижегородская область 29

Ростовская область 26

Пермский край 25

Ставропольский край 23

Челябинская область 22

Самарская область 21

Саратовская область 21

Пензенская область 20

Алтайский край 20

Красноярский край 20

Тюменская область 18

Воронежская область 17

Волгоградская область 17

Республика Башкортостан 16

Удмуртская Республика 15

Республика Коми 13

Республика Крым 13

Тульская область 12

Оренбургская область 12

Иркутская область 12

Брянская область 11

Владимирская область 11

Республика Северная Осетия - Алания 11

Республика Чувашия 10

Новосибирская область 10

Московская область 9

Мурманская область 9

Омская область 9

Республика Саха (Якутия) 8

Липецкая область 7

Вологодская область 7

Астраханская область 7

Белгородская область 6

Курская область 6

Рязанская область 6

Смоленская область 6

Ярославская область 6

Севастополь 6

Ульяновская область 6

Курганская область 6

Кемеровская область 6

Ивановская область 5

Республика Дагестан 5

Республика Хакасия 5

Забайкальский край 5

Калужская область 4

Костромская область 4

Орловская область 4

Приморский край 4

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Новгородская область 3

Псковская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Ингушетия 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Республика Мордовия 3

Республика Бурятия 3

Камчатский край 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Сахалинская область 3

Республика Карелия 2

Калининградская область 2

Республика Калмыкия 2

Кировская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Алтай 2

Томская область 2

Еврейская автономная область 2

Ленинградская область 1

Чеченская Республика 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умер 195 041 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 039 человек Москва 1430

Санкт-Петербург 902

Московская область 887

Иркутская область 584

Пермский край 473

Свердловская область 471

Архангельская область 391

Нижегородская область 383

Ростовская область 382

Красноярский край 372

Оренбургская область 350

Самарская область 329

Волгоградская область 321

Республика Коми 310

Хабаровский край 306

Воронежская область 296

Республика Крым 283

Республика Хакасия 281

Алтайский край 275

Челябинская область 273

Омская область 273

Республика Башкортостан 265

Пензенская область 257

Вологодская область 241

Тверская область 237

Астраханская область 228

Владимирская область 211

Курганская область 191

Ставропольский край 190

Ярославская область 189

Саратовская область 189

Ульяновская область 189

Белгородская область 186

Республика Дагестан 181

Кемеровская область 178

Тюменская область 176

Ханты-Мансийский автономный округ 172

Забайкальский край 165

Приморский край 164

Республика Карелия 161

Курская область 159

Калининградская область 157

Рязанская область 155

Удмуртская Республика 154

Брянская область 139

Краснодарский край 134

Республика Калмыкия 124

Псковская область 121

Калужская область 119

Новосибирская область 118

Кировская область 116

Ямало-Ненецкий автономный округ 115

Ивановская область 114

Липецкая область 112

Смоленская область 102

Новгородская область 98

Сахалинская область 98

Тульская область 95

Тамбовская область 93

Республика Тыва 92

Ленинградская область 90

Мурманская область 86

Амурская область 86

Кабардино-Балкарская Республика 83

Орловская область 81

Чеченская Республика 81

Костромская область 78

Республика Северная Осетия - Алания 77

Республика Марий Эл 76

Севастополь 70

Республика Чувашия 61

Томская область 58

Республика Мордовия 53

Республика Адыгея 49

Республика Алтай 44

Карачаево-Черкесская Республика 39

Республика Татарстан 32

Республика Бурятия 32

Магаданская область 32

Республика Ингушетия 26

Камчатский край 19

Еврейская автономная область 11

Чукотский автономный округ 9

Ненецкий автономный округ 7

Республика Саха (Якутия) 2 За весь период выписано по выздоровлению по России 6 435 072 человека. Как в Москве проходит ревакцинация от коронавируса