За последние сутки в России подтвержден 18 841 случай COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлен 18 841 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. За все время в РФ зарегистрировали 7 194 926 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1838
- 2 Санкт-Петербург 1609
- 3 Московская область 790
- 4 Свердловская область 502
- 5 Воронежская область 473
- 6 Самарская область 473
- 7 Ростовская область 461
- 8 Пермский край 447
- 9 Нижегородская область 428
- 10 Иркутская область 372
- 11 Омская область 370
- 12 Челябинская область 364
- 13 Ставропольский край 356
- 14 Красноярский край 354
- 15 Волгоградская область 343
- 16 Оренбургская область 334
- 17 Республика Башкортостан 312
- 18 Хабаровский край 298
- 19 Ульяновская область 287
- 20 Архангельская область 260
- 21 Астраханская область 255
- 22 Саратовская область 253
- 23 Пензенская область 233
- 24 Алтайский край 232
- 25 Краснодарский край 229
- 26 Вологодская область 227
- 27 Удмуртская Республика 227
- 28 Республика Крым 227
- 29 Тюменская область 220
- 30 Приморский край 220
- 31 Республика Коми 219
- 32 Липецкая область 200
- 33 Калининградская область 197
- 34 Тверская область 197
- 35 Ярославская область 189
- 36 Ленинградская область 189
- 37 Курская область 177
- 38 Новосибирская область 172
- 39 Республика Саха (Якутия) 169
- 40 Кемеровская область 169
- 41 Забайкальский край 164
- 42 Владимирская область 162
- 43 Белгородская область 156
- 44 Брянская область 152
- 45 Ханты-Мансийский автономный округ 148
- 46 Республика Карелия 145
- 47 Мурманская область 142
- 48 Смоленская область 139
- 49 Новгородская область 124
- 50 Республика Дагестан 121
- 51 Амурская область 114
- 52 Курганская область 114
- 53 Кировская область 114
- 54 Ивановская область 113
- 55 Республика Хакасия 107
- 56 Тульская область 103
- 57 Рязанская область 101
- 58 Калужская область 99
- 59 Тамбовская область 93
- 60 Псковская область 92
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 91
- 62 Томская область 90
- 63 Орловская область 85
- 64 Республика Калмыкия 83
- 65 Сахалинская область 81
- 66 Костромская область 79
- 67 Республика Бурятия 76
- 68 Республика Чувашия 74
- 69 Севастополь 71
- 70 Республика Мордовия 69
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 68
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 67
- 73 Республика Тыва 60
- 74 Республика Ингушетия 58
- 75 Чеченская Республика 58
- 76 Республика Марий Эл 56
- 77 Республика Адыгея 50
- 78 Республика Татарстан 47
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 46
- 80 Камчатский край 44
- 81 Еврейская автономная область 35
- 82 Республика Алтай 28
- 83 Магаданская область 23
- 84 Чукотский автономный округ 16
- 85 Ненецкий автономный округ 11
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 194 926 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,12%
- 2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,13%
- 3. Московская область, Республика Татарстан 0,18%
За последние сутки подтверждено 792 смерти
- Москва 49
- Санкт-Петербург 38
- Свердловская область 38
- Краснодарский край 33
- Нижегородская область 29
- Ростовская область 26
- Пермский край 25
- Ставропольский край 23
- Челябинская область 22
- Самарская область 21
- Саратовская область 21
- Пензенская область 20
- Алтайский край 20
- Красноярский край 20
- Тюменская область 18
- Воронежская область 17
- Волгоградская область 17
- Республика Башкортостан 16
- Удмуртская Республика 15
- Республика Коми 13
- Республика Крым 13
- Тульская область 12
- Оренбургская область 12
- Иркутская область 12
- Брянская область 11
- Владимирская область 11
- Республика Северная Осетия - Алания 11
- Республика Чувашия 10
- Новосибирская область 10
- Московская область 9
- Мурманская область 9
- Омская область 9
- Республика Саха (Якутия) 8
- Липецкая область 7
- Вологодская область 7
- Астраханская область 7
- Белгородская область 6
- Курская область 6
- Рязанская область 6
- Смоленская область 6
- Ярославская область 6
- Севастополь 6
- Ульяновская область 6
- Курганская область 6
- Кемеровская область 6
- Ивановская область 5
- Республика Дагестан 5
- Республика Хакасия 5
- Забайкальский край 5
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Орловская область 4
- Приморский край 4
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Новгородская область 3
- Псковская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Ингушетия 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Бурятия 3
- Камчатский край 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Сахалинская область 3
- Республика Карелия 2
- Калининградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Кировская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Томская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Ленинградская область 1
- Чеченская Республика 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умер 195 041 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 039 человек
- Москва 1430
- Санкт-Петербург 902
- Московская область 887
- Иркутская область 584
- Пермский край 473
- Свердловская область 471
- Архангельская область 391
- Нижегородская область 383
- Ростовская область 382
- Красноярский край 372
- Оренбургская область 350
- Самарская область 329
- Волгоградская область 321
- Республика Коми 310
- Хабаровский край 306
- Воронежская область 296
- Республика Крым 283
- Республика Хакасия 281
- Алтайский край 275
- Челябинская область 273
- Омская область 273
- Республика Башкортостан 265
- Пензенская область 257
- Вологодская область 241
- Тверская область 237
- Астраханская область 228
- Владимирская область 211
- Курганская область 191
- Ставропольский край 190
- Ярославская область 189
- Саратовская область 189
- Ульяновская область 189
- Белгородская область 186
- Республика Дагестан 181
- Кемеровская область 178
- Тюменская область 176
- Ханты-Мансийский автономный округ 172
- Забайкальский край 165
- Приморский край 164
- Республика Карелия 161
- Курская область 159
- Калининградская область 157
- Рязанская область 155
- Удмуртская Республика 154
- Брянская область 139
- Краснодарский край 134
- Республика Калмыкия 124
- Псковская область 121
- Калужская область 119
- Новосибирская область 118
- Кировская область 116
- Ямало-Ненецкий автономный округ 115
- Ивановская область 114
- Липецкая область 112
- Смоленская область 102
- Новгородская область 98
- Сахалинская область 98
- Тульская область 95
- Тамбовская область 93
- Республика Тыва 92
- Ленинградская область 90
- Мурманская область 86
- Амурская область 86
- Кабардино-Балкарская Республика 83
- Орловская область 81
- Чеченская Республика 81
- Костромская область 78
- Республика Северная Осетия - Алания 77
- Республика Марий Эл 76
- Севастополь 70
- Республика Чувашия 61
- Томская область 58
- Республика Мордовия 53
- Республика Адыгея 49
- Республика Алтай 44
- Карачаево-Черкесская Республика 39
- Республика Татарстан 32
- Республика Бурятия 32
- Магаданская область 32
- Республика Ингушетия 26
- Камчатский край 19
- Еврейская автономная область 11
- Чукотский автономный округ 9
- Ненецкий автономный округ 7
- Республика Саха (Якутия) 2
За весь период выписано по выздоровлению по России 6 435 072 человека.