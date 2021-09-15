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15.09.2021 11:15
Рубрика: Общество

За последние сутки в России подтвержден 18 841 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлен 18 841 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. За все время в РФ зарегистрировали 7 194 926 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1838
  • 2 Санкт-Петербург 1609
  • 3 Московская область 790
  • 4 Свердловская область 502
  • 5 Воронежская область 473
  • 6 Самарская область 473
  • 7 Ростовская область 461
  • 8 Пермский край 447
  • 9 Нижегородская область 428
  • 10 Иркутская область 372
  • 11 Омская область 370
  • 12 Челябинская область 364
  • 13 Ставропольский край 356
  • 14 Красноярский край 354
  • 15 Волгоградская область 343
  • 16 Оренбургская область 334
  • 17 Республика Башкортостан 312
  • 18 Хабаровский край 298
  • 19 Ульяновская область 287
  • 20 Архангельская область 260
  • 21 Астраханская область 255
  • 22 Саратовская область 253
  • 23 Пензенская область 233
  • 24 Алтайский край 232
  • 25 Краснодарский край 229
  • 26 Вологодская область 227
  • 27 Удмуртская Республика 227
  • 28 Республика Крым 227
  • 29 Тюменская область 220
  • 30 Приморский край 220
  • 31 Республика Коми 219
  • 32 Липецкая область 200
  • 33 Калининградская область 197
  • 34 Тверская область 197
  • 35 Ярославская область 189
  • 36 Ленинградская область 189
  • 37 Курская область 177
  • 38 Новосибирская область 172
  • 39 Республика Саха (Якутия) 169
  • 40 Кемеровская область 169
  • 41 Забайкальский край 164
  • 42 Владимирская область 162
  • 43 Белгородская область 156
  • 44 Брянская область 152
  • 45 Ханты-Мансийский автономный округ 148
  • 46 Республика Карелия 145
  • 47 Мурманская область 142
  • 48 Смоленская область 139
  • 49 Новгородская область 124
  • 50 Республика Дагестан 121
  • 51 Амурская область 114
  • 52 Курганская область 114
  • 53 Кировская область 114
  • 54 Ивановская область 113
  • 55 Республика Хакасия 107
  • 56 Тульская область 103
  • 57 Рязанская область 101
  • 58 Калужская область 99
  • 59 Тамбовская область 93
  • 60 Псковская область 92
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 91
  • 62 Томская область 90
  • 63 Орловская область 85
  • 64 Республика Калмыкия 83
  • 65 Сахалинская область 81
  • 66 Костромская область 79
  • 67 Республика Бурятия 76
  • 68 Республика Чувашия 74
  • 69 Севастополь 71
  • 70 Республика Мордовия 69
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 68
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 67
  • 73 Республика Тыва 60
  • 74 Республика Ингушетия 58
  • 75 Чеченская Республика 58
  • 76 Республика Марий Эл 56
  • 77 Республика Адыгея 50
  • 78 Республика Татарстан 47
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 46
  • 80 Камчатский край 44
  • 81 Еврейская автономная область 35
  • 82 Республика Алтай 28
  • 83 Магаданская область 23
  • 84 Чукотский автономный округ 16
  • 85 Ненецкий автономный округ 11

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 194 926 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,12%
  • 2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,13%
  • 3. Московская область, Республика Татарстан 0,18%
За последние сутки подтверждено 792 смерти
  • Москва 49
  • Санкт-Петербург 38
  • Свердловская область 38
  • Краснодарский край 33
  • Нижегородская область 29
  • Ростовская область 26
  • Пермский край 25
  • Ставропольский край 23
  • Челябинская область 22
  • Самарская область 21
  • Саратовская область 21
  • Пензенская область 20
  • Алтайский край 20
  • Красноярский край 20
  • Тюменская область 18
  • Воронежская область 17
  • Волгоградская область 17
  • Республика Башкортостан 16
  • Удмуртская Республика 15
  • Республика Коми 13
  • Республика Крым 13
  • Тульская область 12
  • Оренбургская область 12
  • Иркутская область 12
  • Брянская область 11
  • Владимирская область 11
  • Республика Северная Осетия - Алания 11
  • Республика Чувашия 10
  • Новосибирская область 10
  • Московская область 9
  • Мурманская область 9
  • Омская область 9
  • Республика Саха (Якутия) 8
  • Липецкая область 7
  • Вологодская область 7
  • Астраханская область 7
  • Белгородская область 6
  • Курская область 6
  • Рязанская область 6
  • Смоленская область 6
  • Ярославская область 6
  • Севастополь 6
  • Ульяновская область 6
  • Курганская область 6
  • Кемеровская область 6
  • Ивановская область 5
  • Республика Дагестан 5
  • Республика Хакасия 5
  • Забайкальский край 5
  • Калужская область 4
  • Костромская область 4
  • Орловская область 4
  • Приморский край 4
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Новгородская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Бурятия 3
  • Камчатский край 3
  • Амурская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Республика Карелия 2
  • Калининградская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кировская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Томская область 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Ленинградская область 1
  • Чеченская Республика 1
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умер 195 041 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 039 человек
  • Москва 1430
  • Санкт-Петербург 902
  • Московская область 887
  • Иркутская область 584
  • Пермский край 473
  • Свердловская область 471
  • Архангельская область 391
  • Нижегородская область 383
  • Ростовская область 382
  • Красноярский край 372
  • Оренбургская область 350
  • Самарская область 329
  • Волгоградская область 321
  • Республика Коми 310
  • Хабаровский край 306
  • Воронежская область 296
  • Республика Крым 283
  • Республика Хакасия 281
  • Алтайский край 275
  • Челябинская область 273
  • Омская область 273
  • Республика Башкортостан 265
  • Пензенская область 257
  • Вологодская область 241
  • Тверская область 237
  • Астраханская область 228
  • Владимирская область 211
  • Курганская область 191
  • Ставропольский край 190
  • Ярославская область 189
  • Саратовская область 189
  • Ульяновская область 189
  • Белгородская область 186
  • Республика Дагестан 181
  • Кемеровская область 178
  • Тюменская область 176
  • Ханты-Мансийский автономный округ 172
  • Забайкальский край 165
  • Приморский край 164
  • Республика Карелия 161
  • Курская область 159
  • Калининградская область 157
  • Рязанская область 155
  • Удмуртская Республика 154
  • Брянская область 139
  • Краснодарский край 134
  • Республика Калмыкия 124
  • Псковская область 121
  • Калужская область 119
  • Новосибирская область 118
  • Кировская область 116
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 115
  • Ивановская область 114
  • Липецкая область 112
  • Смоленская область 102
  • Новгородская область 98
  • Сахалинская область 98
  • Тульская область 95
  • Тамбовская область 93
  • Республика Тыва 92
  • Ленинградская область 90
  • Мурманская область 86
  • Амурская область 86
  • Кабардино-Балкарская Республика 83
  • Орловская область 81
  • Чеченская Республика 81
  • Костромская область 78
  • Республика Северная Осетия - Алания 77
  • Республика Марий Эл 76
  • Севастополь 70
  • Республика Чувашия 61
  • Томская область 58
  • Республика Мордовия 53
  • Республика Адыгея 49
  • Республика Алтай 44
  • Карачаево-Черкесская Республика 39
  • Республика Татарстан 32
  • Республика Бурятия 32
  • Магаданская область 32
  • Республика Ингушетия 26
  • Камчатский край 19
  • Еврейская автономная область 11
  • Чукотский автономный округ 9
  • Ненецкий автономный округ 7
  • Республика Саха (Якутия) 2

За весь период выписано по выздоровлению по России 6 435 072 человека.

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