Жители ряда многоэтажек в Москве собирают деньги на капремонт самостоятельно

Строка "Капитальный ремонт" обычно одна из самых дорогих в платежках москвичей - платить приходится почти 20 рублей с квадратного метра общей площади. С 50-метровой "двушки" выходит почти тысяча в месяц, но куда уходят эти деньги? В большинстве случаев - в общий котел, которым распоряжается фонд капремонта. Он сам решает, какой дом ремонтировать сегодня, а какой подождет пять-семь, а то и пару десятков лет. Однако все чаще жители берут инициативу в свои руки и предпочитают отдавать деньги не фонду, а складывать их на свой собственный счет. Как это устроено, корреспондент "РГ" узнал на личном опыте.

Это грабеж?

Год назад я переехал из типовой советской многоэтажки в новостройку и забыл про взносы на капитальный ремонт - в платежках их просто не было. Однако на днях в общедомовой чат пришел представитель управляющей компании с вопросами: "Где будете собирать деньги на капремонт? Как все, в фонде, или на спецсчете?" Что тут началось! Половина жильцов были уверены, что это ошибка - ну какой капремонт, если дом новый? Первые пять лет вообще действует гарантия застройщика!

Вторые заподозрили, что это грабеж - коммунальщики хотят собрать побольше денег под предлогом капремонта! Но управдом объяснил - все по закону, никакой особой отсрочки для новостроек не существует и платить их жильцы обычно начинают через год после ввода дома в эксплуатацию. Если не провести общедомовое собрание и не выбрать спецсчет, то деньги пойдут в общий котел, при этом капитально ремонтировать в доме что-то будут лет через 20-25, вряд ли раньше.

После этого начались разбирательства с перекидыванием в чате друг другу законов и историй других домов. Довольно быстро все прояснилось - если наша новостройка не перейдет на спецсчет, то на наши деньги будут чинить "сталинки", хрущевки и "брежневки" по всему городу. Дело в том, что график капремонта формируется заранее - в Москве он, например, расписан до 2044 года и опубликован на сайте repair.mos.ru. Там достаточно вбить адрес и можно узнать, когда вам заменят лифты, а когда стояки водоснабжения. Часто это напрямую зависит от возраста дома - чем он старше, тем скорее придут ремонтники. Их, кстати, тоже выбирает фонд на конкурсе. Выигрывают обычно те, кто предлагает наименьшую цену. Но ведь дешевле - не значит лучше.

Если же вы выберете спецсчет, то ваши ежемесячные платежи будут уходить на счет в банке. А принимать решения о том, что и когда ремонтировать, жильцы смогут сами на общедомовых собраниях. Начала течь крыша, и проблему не удается решить локально? Голосуйте и ремонтируйте капитально. Облез фасад, а отмостка пошла "волнами"? Собирайте собрание. Материалы для ремонта и подрядчиков выбирают тоже жильцы. Можно торговаться, договариваться о скидках, проверять работников каждый день и строго спрашивать за халтуру. Лифты, например, по программе капремонта обычно меняют, когда им стукнет 25 лет. Новые подъемники ставят отечественного производства. Но если у вас спецсчет, жильцы не против и хватает денег, то можно поменять хоть 10-летние лифты на новые зарубежные - с зеркальными потолками и сенсорным управлением.

Это ответственность

Но есть, конечно, и подводные камни, объясняет "РГ" исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Сохранов. Он считает спецсчет более предпочтительным, чем "котловой" метод, но уточняет, что он подходит не всем домам.

"Спецсчет наиболее предпочтителен для новостроек и домов с большим количеством квартир и не очень подходит для старых домов, где требуются существенные вложения, - поясняет он. - Особенно это касается малоквартирных домов с небольшим объемом накоплений - в них собственники попросту не успеют накопить достаточно средств для проведения капремонта, не прибегая к увеличению размера взносов".

Да, владельцы спецсчетов могут увеличить взнос с минимальных в Москве 19,52 рубля с "квадрата" до любых сумм. Но прибегают к этому редко, обычно все стараются платить минимум. Сохранов добавляет, что очень многое в случае со спецсчетами зависит от самих жильцов, поскольку вся ответственность ложится на их плечи. Например, если с жильцов не удастся собрать хотя бы половину взносов, то счет переведут в общий котел - за этим следит Мосжилинспекция.

"Поэтому, принимая решение о переходе на спецсчет, собственники должны определиться с тем их представителем или группой представителей, кто будет за эти процессы отвечать от их имени, - предупреждает эксперт. - И это должны быть осведомленные, ответственные, честные люди. Можно, правда, часть работы переложить на управляющую компанию или регионального оператора, выбрав их в качестве операторов своего спецсчета. Но без инициативы со стороны собственников затея не стоит свеч".

В моем случае, кстати, проблемы начались именно на этом этапе. Нужно ведь не только проголосовать за спецсчет, но и выбрать банк, в котором будет открыт счет, а также одного из жильцов, кто этот счет откроет. Первое голосование в моем доме провалилось именно по последнему вопросу - соседи большинством голосов проголосовали "за" спецсчет, банк, размер взноса и другие нюансы, но посыпались на кандидатуре человека, который - единственный из всех - согласился бы сходить в банк и открыть счет. В чате пошли вопросы: "А что это за подозрительный сосед из 141-й квартиры? Вдруг он сбежит с нашими деньгами?" Пришлось объяснять, что ни копейки денег снять со спецсчета без общедомового собрания не получится, и человек нужен лишь для открытия счета и дальнейшего представления интересов собственников. Снова объявили собрание. Правда, сосед из 141-й квартиры благоразумно отказался второй раз становиться козлом отпущения - ведь хотел сделать благое дело, а в результате его обвинили чуть ли не в мошенничестве. Благо нашелся новый желающий, однако ему тоже предстоит теперь через многое пройти.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко

Кстати

Каждый десятый

В Мосжилинспекции "РГ" рассказали, что спецсчета сейчас есть у 11% московских домов, платящих взносы на капремонт, - это около 3,2 тысячи многоэтажек из примерно 29 тысяч. Почти в 450 домах со спецсчетами те или иные работы запланированы на 2021-2023 годы. Каждый квартал обладатели спецсчетов отчитываются в ведомство, сколько денег им удалось собрать.