"Зубренок" собирает друзей из кадетских школ Союзного государства

Свое первое осеннее утро встречают на берегу приветливого белорусского озера Нарочь мальчишки и девчонки из Союзного государства в популярном образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". На три недели, информирует БЕЛТА, учеников старших классов общеобразовательных организаций кадетской направленности объединит патриотическая кадетская смена "За честь Отчизны".

Учащиеся из российских кадетских морских и казачьих корпусов, интегрированных с дополнительными программами среднего образования, совместно со своими белорусскими сверстниками из аналогичных училищ и лицеев примут участие в тематических экскурсиях "Подвиги немеркнущей славы". Они посетят Белорусский музей истории Великой Отечественной войны, побывают в прославленном городе над Бугом. А в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоится торжественный марш-парад участников смены и возложение цветов к Вечному огню.

Центральным мероприятием смены станет День Союзного государства, проведение которого запланировано на 23 сентября 2021 года. В этот день юные кадеты примут участие в презентации делегаций, увлекательном смотре строя и песни, конкурсе знатоков военной истории и военно-спортивной эстафете "Ураган", соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.

В эти же дни "Зубренок" принимает своих друзей и из отрядов молодежного объединения спасателей-пожарных из Минска и шести регионов страны. В смене "Школа безопасности", поясняет агентство, продемонстрировать навыки спасателя смогут мальчишки и девчонки 12-16 лет - участники XXIV Республиканского слета отважных бойцов с огненной стихией.

"СОЮЗ" уже успел на своем опыте убедиться, что в мире подрастающего поколения в местном оздоровительном центре стараются избегать дежурных мероприятий. "Педагоги используют такие формы работы, которые позволяют детям раскрыть свои лучшие качества, чтобы у них возник душевный отклик на все то, что мы говорим и делаем. И чаще всего нам удается достучаться до детских сердец", - с удовлетворением констатировала в беседе с репортерами директор центра.

Кстати, гостям обязательно расскажут, что около десятка молодых людей - бывших "зубрят" - учатся в высших учебных заведениях по направлению центра, чтобы, получив педагогическую профессию, вернуться по распределению в родные пенаты. А еще старожилы обязательно показывают новоселам центра сакральное место, где, по легенде, под камнем хранится бутылка с посланием от первых вожатых. В нем еще в прошлом веке они оставили свои напутствия детям, которым предстоит отдыхать в "Зубренке". Говорят, что лет через сто это послание будет прочитано. А пока ребята, которые приезжают сюда и из Союзного государства, и из различных стран мира, стараются прикоснуться к этому камню и загадать свое заветное желание.