2023 год предложили сделать Годом русского языка в СНГ

2023 год предложили сделать Годом русского языка, как языка международного общения в СНГ, пишет газета "Вечерний Бишкек". Это произошло на заседании Совета по культурному сотрудничеству государств СНГ. Оно прошло в Минске в смешанном формате, с участием экспертов из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана, Национального исторического музея Беларуси, Международного Дельфийского комитета и Исполнительного комитета СНГ.

Новая инициатива направлена на расширение взаимодействия в гуманитарной сфере, а также укрепление позиций языка Пушкина.

К слову, на заседании Совета министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич отметил повышение интереса в государствах Содружества к проведению совместных мероприятий в сфере культуры. В повестку дня заседания вошло около двадцати вопросов. Среди них был рассмотрен проект Конвенции о сохранении объектов культурного наследия, новый международный проект "Драгоценное ожерелье Содружества".

В свою очередь, на состоявшемся в нынешнем году заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что среди задач развития и поддержки русского языка, одна из важнейших - языковая адаптация мигрантов, в том числе из стран постсоветского пространства. "Причем мы знаем, видим, что люди приезжают в Россию целыми семьями, со своими детьми, радушно их принимаем. Да, они сами, как правило, знают русский язык, свободно им владеют, однако обучение детей, приезжающих вместе с родителями, становится ещё одной задачей для нашей системы образования, актуальным вызовом для нас", - добавил глава ведомства.

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