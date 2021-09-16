2023 год предложили сделать Годом русского языка в СНГ

Новая инициатива направлена на расширение взаимодействия в гуманитарной сфере, а также укрепление позиций языка Пушкина.
К слову, на заседании Совета министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич отметил повышение интереса в государствах Содружества к проведению совместных мероприятий в сфере культуры. В повестку дня заседания вошло около двадцати вопросов. Среди них был рассмотрен проект Конвенции о сохранении объектов культурного наследия, новый международный проект "Драгоценное ожерелье Содружества".
В свою очередь, на состоявшемся в нынешнем году заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что среди задач развития и поддержки русского языка, одна из важнейших - языковая адаптация мигрантов, в том числе из стран постсоветского пространства. "Причем мы знаем, видим, что люди приезжают в Россию целыми семьями, со своими детьми, радушно их принимаем. Да, они сами, как правило, знают русский язык, свободно им владеют, однако обучение детей, приезжающих вместе с родителями, становится ещё одной задачей для нашей системы образования, актуальным вызовом для нас", - добавил глава ведомства.
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