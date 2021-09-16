Александр Мажуга: Экологии мегаполисов нужна помощь ученых-химиков

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга считает, что ученые-химики сегодня играют ключевую роль в решении экологических проблем современных мегаполисов.

"Решить проблемы мегаполисов невозможно без привлечения ученых-химиков. Это связано с тем, что избавить город от загрязнений, предложить способы утилизации мусора и очистить природные объекты без химии сегодня никак не получится", - уверен Мажуга.

Химические средства позволяют вести непрерывное наблюдение за состоянием среды мегаполиса. Работа химиков связана и с предупреждением возникновения и накопления опасных отходов. Благодаря ученым появляются и находят применение новые материалы и технологии. Научный подход предлагает современные эффективные способы очистки воды, воздуха и почвы.

Как считает эксперт по вопросам молодежи Михаил Пономарев, вопросы экологии надо решать без промедления. Также, по его словам, привлечь внимание к этой проблем помогут молодежные проекты, когда школьники и студенты сначала изучают во всех деталях экологические проблемы, а затем предлагают свои варианты их решения.

В свою очередь специалист ООО "Оптик Вижн" Михаил Мишарин уверен, что такое пристальное внимание к экологической проблематике отвлекает от реальных проблем, которые существуют в современном мире. Он убежден, что экологическая повестка навязывается России искусственно западными партнерами.