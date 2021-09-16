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16.09.2021 17:35
Рубрика: Общество

Американские ученые намерены оживить мамонта

Текст: Юрий Медведев
Мечта "оживить" и выпустить в природу древних животных не дает покоя ученым. А мнение ряда специалистов, что такое в принципе невозможно, их только раззадоривает. Возглавил поход за мамонтом, конечно, профессор Джордж Черч, который озвучил эту идею еще в 2013 году. Именно тогда специалисты учились восстанавливать геномы исчезнувших видов по фрагментам древних ДНК.

Уже первые успехи дали надежду, что еще немного, и наука сможет заселить просторы Сибири стадами мамонтов. Правда, многие авторитетные ученые отнеслись к идее весьма скептически. Классическая технология, которая применялась для клонирования овечки Долли, когда в яйцеклетку встраивают ядро живой клетки, для мамонта не подходит. Просто-напросто не хватает генетического материала. В мягких тканях мамонтов, при очень хорошей сохранности, таких клеток нет. Более того, даже в идеальных для хранения условиях вечной мерзлоты клетки и ДНК разрушаются.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Казалось бы, на красивой идее можно ставить точку. Но неугомонный Черч сумел найти единомышленников, заразив своей верой нескольких бизнесменов. Они скинулись и собрали на будущего мамонта 15 миллионов долларов. Правда, на первом этапе задача скромнее: создать не самого мамонта, а его гибрид с ближайшим родственником - азиатским слоном. Для этого будет применен уже хорошо себя зарекомендовавший метод редактирования геномов CRISPR. Ученые выделят из остатков мамонта специфические гены, позволявшие ему выживать в высоких широтах, и вставят их в геном слона. А дальше все, как в случае клонирования: модифицированный геном имплантируется в оплодотворенную яйцеклетку слона, которая подсаживается суррогатной матери-слонихе, на свет должен появиться гибрид слона и мамонта.

У этого метода тоже есть свои недостатки, к примеру, ученые не настолько хорошо знакомы с биологией слонов, чтобы с точностью предсказать, какие именно гены нужны для выживания в условиях Арктики.

Конечно, и в данном случае уже раздаются голоса скептиков. Дело в том, что такие гибриды, как правило, нежизнеспособны. Известен лишь один прецедент. Детеныш, родившийся в Честерском зоопарке в 1978 году от азиатской слонихи и африканского слона, прожил только 12 дней.

Другие специалисты опасаются, что даже в случае удачи энтузиасты столкнутся с серьезнейшими этическими вопросами: гуманно ли создавать животное, о биологии которого так мало известно? Кто будет решать, держать ли их в клетках или отпускать на свободу? А если их все же выпустят на волю, то каковы будут последствия для экосистемы тундры, давно отвыкшей от этих гигантов?

Джордж Черч планирует вырастить первого мамонтенка в течение пяти лет. Затем будет создана целая популяция гибридных особей, способных выжить в Арктике. Надо отметить, этот проект вовсе не благотворительный, а скинувшиеся на него бизнесмены далеко не меценаты. Они намерены на нем хорошо заработать. Даже если поставленная цель не будет достигнута, по мере реализации проекта будут разработаны принципиально новые технологии по предотвращению вымирания видов, которые можно будет лицензировать или продать потенциальным клиентам.

Ученые придумали, где будут жить мамонты в случае возрождения вида
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