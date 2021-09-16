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16.09.2021 16:16
Рубрика: Общество

Анатолий Вассерман поучаствовал в акции "Коробка храбрости"

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Алена Куренова Фото: Алена Куренова
Фото: Алена Куренова

Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман помог выбрать игрушки для детей из онкологического центра имени Блохина в рамках акции "Коробка храбрости".

Фото: Александр Корольков
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Он пожелал детям не сдаваться в борьбе за выздоровление.

"Я рад, что благодаря усилиям фонда "Чистые души" детям будет на что отвлекаться во время медицинских процедур, которые, к сожалению, не все приятны. Коробки установят в процедурных кабинетах. Пусть эти игрушки помогут скрасить пребывание в больнице, подарят деткам радость и хорошее настроение, в котором они так нуждаются", - сказал Анатолий Вассерман.

Президент благотворительного фонда Марина Нетребко в свою очередь отметила, что все коробки собраны и сейчас передаются в процедурные кабинеты.

"С начала июля мы собирали "коробки храбрости", и сегодня с большим удовольствием передаем их детишкам в онкологическое отделение имени Блохина", - сказала она.

По ее словам, в этот раз удалось собрать много интересных игрушек.

"У нас очень интересные игрушки, все самое новое и современное: есть и паззлы, и планшеты для рисования, то, что сами дети хотели бы получить. Я думаю, что, когда они придут в процедурные кабинеты и смогут воспользоваться шансом выбрать подарок, это поможет высушить их слезы", - добавила Марина Нетребко.

Заместитель председателя Российского творческого союза работников культуры Юлия Гладкова отметила, что в современном мире очень важно оставаться милосердным и участливым человеком, а подобные благотворительные акции "способствуют развитию в людях сострадания и готовности откликнуться на проблему".

Председатель Президиума Политсовета партии "Родина" Марина Костычева отметила, что акция "Коробка храбрости" - это отличная возможность проявить свое неравнодушие и сопричастность к чужой беде.

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