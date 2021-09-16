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Рубрика: В мире

Австралия разорвала соглашение с Францией о строительстве подлодок

Австралия расторгла соглашение с Францией о строительстве подводных лодок. "Мы не будем продолжать программу", - заявил премьер-министр Скотт Моррисон. И добавил, что Париж остается важным партнером в Тихоокеанском регионе.

Ранее Австралия, США и Великобритания объявили о формировании нового альянса - AUKUS. "Первой крупной инициативой AUKUS будет создание атомного подводного флота Австралии. В течение следующих 18 месяцев мы будем работать вместе, чтобы определить наилучший путь для достижения этой цели", - подчеркнул Моррисон.

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Глава австралийского правительства также заверил, что страна не стремиться заполучить ядерное оружие. "Мы продолжим выполнять все наши обязательства по ядерному нераспространению", - отметил он.

Париж уже заявил, что принятое Канберрой решение является "прискорбным" и "противоречит духу сотрудничества между Францией и Австралией". "И это в тот момент, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами в Индо-Тихоокеанском регионе", - цитирует РИА Новости МИД Франции.

В 2016 году сообщалось, что тендер на строительство нового подводного флота Австралии получила французская судостроительная корпорация DCNS. Она должна была спустить на воду 12 субмарин. Сумма контракта оценивалась в 40 миллиардов долларов США. Это был крупнейший оборонный заказ в истории Австралии.

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