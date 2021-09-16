Банки начали повышать ставки по депозитам вслед за ключевой ставкой

Банки, входящие в топ-50 по активам, повысили ставки по вкладам вслед за увеличением ключевой ставки. Об этом представители трех кредитных организаций рассказали "Российской газете". Один банк сделал это заранее, учитывая вектор развития показателя Банка России.

Еще в двух банках собираются повысить депозитные ставки в ближайшее время, уточнили их представители на запрос "РГ". По мнению экспертов, повышательная тенденция продолжится до конца года, и ставки достигнут 7,5-8,5% годовых: инфляция остается высокой, регулятор еще будет повышать ключевую ставку. В следующем же году ставки пойдут вниз, указали собеседники "РГ".

"Ренессанс Кредит", Райффайзенбанк, банк ДОМ.РФ и Росбанк повысили ставки по депозитам для граждан. Так, "Ренессанс Кредит" на прошлой неделе поднял ставки по вкладам на 0,25-1 процентный пункт, максимальная ставка в банке составила 7,5% годовых. ДОМ.РФ поднял ставки по вкладам более чем на 1,5 процентного пункта, максимальная ставка по депозитам в банке составляет 7,5% годовых.

В Росбанке максимальным оказался тот же уровень ставок, они были повышены на 0,25 процентного пункта. Как пояснили в кредитных организациях, изменение условий последовало за ростом ключевой ставки до 6,75% годовых. 10 сентября 2021 года Банк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку (до 6,75%), не исключив новых повышений. Если инфляция останется высокой, ЦБ готов поднять ставку и выше 7%. Уровень годовой инфляции в начале сентября - 6,74%.

"Райффайзенбанк уже повысил ставки по сберегательным продуктам, учитывая вектор развития ключевой ставки. Ставки выросли на 0,95 процентных пункта, до 5% годовых", - уточнили в пресс-службе кредитной организации.

В банке "Санкт-Петербург" "РГ" сообщили, что повысят депозитные ставки с 20 сентября 2021 года на 0,5-1 процентного пункта. Московский кредитный банк (МКБ) пересмотрит условия до конца сентября, уточнили его представители.

В банке "Зенит" отметили, что скорректируют тарифы, если тренд на повышение ставок сохранится. Сбербанк ранее заявлял о возможном повышении ставок по вкладам.

"Инфляционное давление в российской экономике остается довольно ощутимым, - указал аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. - Мы видим, что, несмотря на сезонное снижение цен на продовольственные товары, темпы роста цен на непродовольственные товары и платные услуги населению сохраняются высокими". Прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) в августе составил 6,7%. Это максимальный показатель с августа 2016 года, который к тому же оказался выше рыночных ожиданий, регулятор продолжит ограничивать предложение денег в экономике, повышая ключевую ставку. По прогнозам банка "Зенит", ставки по вкладам в конце 2021 года составят 7,5-8,5% годовых. "Значение ставок по депозитам влияет на их привлекательность, поэтому интерес к ним восстановится", - уточнили в пресс-службе банка.

"Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков уже вышла на уровень конца 2019 года, а по итогам года может превысить 6,5%, при этом предложения ставок отдельных банков по долгосрочным вкладам могут превысить и 8% годовых, - согласен заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. - Данная динамика может вернуть интерес граждан к вкладам, объем которых устойчиво снижается последние полтора года в пользу накопительных счетов".

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин считает, что более существенного роста пока не предвидится, двузначного уровня доходности не будет - в отличие от потенциальной доходности по инструментам фондового рынка.

"В следующем году в случае снижения инфляции тренд изменится и ставки пойдут вниз, - подчеркнул Бахтин. - При этом текущий рост депозитных ставок касается только рублевых вкладов, доходность валютных депозитов продолжает оставаться близкой к нулю, а не менее трети средств разумно держать в валюте. Поэтому мы видим интерес к инвестициям".