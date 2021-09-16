Постановление правительства Белгородской области от 13 сентября 2021 года № 384-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и на основании решения Белгородской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 26 августа 2021 года Правительство Белгородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Белгородской области на 2022 год в расчете на душу населения 10 038 рублей, для трудоспособного населения - 10 941 рубль, для пенсионеров - 9 005 рублей, для детей - 10 089 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области (Батанова Е.П.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В. Гладков







