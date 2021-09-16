Постановление правительства Белгородской области от 13 сентября 2021 года № 384-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области на 2022 год"

Новости

Ученые из Аргентины оценили эффективность вакцины "Спутник V" 21:45
Трамп предрек "конец США" через три года 21:38
МИД пригрозил американскому бизнесу последствиями за вмешательство в выборы 21:12
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе в начале 2022 года 21:06
Европарламент признал "коллективный провал" Запада в Афганистане 21:02
Эстония начала пускать привитых россиян без теста на коронавирус 20:48
Всемирный банк больше не будет выпускать рейтинг Doing Business 20:39
Главный выход метро "Курская" закрывается на ремонт 20:20
Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны" 20:12
От COVID умер исполнитель песенки "Мои цыплята" Ягуб Зуруфчу 19:41
Лукашенко: Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху 19:37
Экс-супруга рассказала о состоянии госпитализированного Звягинцева 19:32
Отопительный сезон начался в 36 регионах 19:27
Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим 19:10
Умер легендарный советский джазмен Валерий Щерица 19:06
Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя" 19:05
Футболиста "Челси" ограбили во время матча против "Зенита" в Лиге чемпионов 19:01
Взлетевшего с привязанным скотчем человеком пилота вертолета будут судить 19:00
Единый заказчик контролирует более 150 строек 18:51
Умерла французская актриса Марта Меркадье 18:44
Россияне рассказали, где планируют провести ноябрьские праздники 18:41
Певица МакSим опубликовала фото с дочерью 18:40
В России снизилась смертность из-за отравления алкоголем 18:15
Сбор зерна в России достиг 100 млн тонн 18:07
ДОМ.РФ протестирует механизм универсальной льготной ипотеки 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 сентября 2021 г.

Постановление правительства Белгородской области от 13 сентября 2021 года № 384-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области на 2022 год"

Дата подписания 13 сентября 2021 г.
Опубликован 16 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и на основании решения Белгородской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 26 августа 2021 года Правительство Белгородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Белгородской области на 2022 год в расчете на душу населения 10 038 рублей, для трудоспособного населения - 10 941 рубль, для пенсионеров - 9 005 рублей, для детей - 10 089 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области (Батанова Е.П.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В. Гладков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией