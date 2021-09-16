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16.09.2021 15:57
Рубрика: Экономика

Более 1000 управленцев примут участие в чемпионате по производительности

27 сентября стартует Второй всероссийский чемпионат по производительности. Более 1000 участников из 85 регионов России, среди которых топ-менеджеры производственных компаний, руководители региональных центров компетенций, представители региональных органов исполнительной власти, а также старшекурсники ведущих вузов, смогут побороться за звание самых эффективных менеджеров страны.

Соревнования пройдут на базе онлайн бизнес-симулятора - такой формат дает руководителям возможность опробовать разные конкурентные стратегии без реальных рисков для собственной компании. Задача команд - применяя инструменты повышения эффективности, вывести свое виртуальное предприятие в лидеры отрасли. С 27 сентября по 1 октября прошедшие предварительный отбор участники поборются за первенство онлайн, а лучшие команды встретятся 12 ноября в национальном финале в Москве. Победителей чемпионата в номинациях "Предприятие" и "РОИВ/РЦК" ждет бизнес-завтрак с Министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, в ходе которого участники смогут обсудить наболевшие вопросы и озвучить свои предложения главе министерства.

В церемонии открытия примут участие первый заместитель Министра экономического развития РФ Андрей Иванов, генеральный директор KUKA Robotics в России Дмитрий Капишников, руководитель программы "Лидеры производительности", директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина, а также технический директор и капитан команды АО "Каменскволонко" Сергей Комиссаров (победитель Первого всероссийского чемпионата по производительности в номинации "Предприятие").

"Это не просто состязание, это возможность прокачать критически важные бизнес-навыки в условиях самой настоящей жесткой рыночной конкуренции. Участникам предстоит принимать стратегические решения, выстраивать производственные и кадровые процессы, развивать маркетинг и продажи, подстраиваться под рынок и постоянно менять тактику. Как показал опыт первого чемпионата, такой экспресс-курс в основы повышения производительности помогает руководителям применять новые управленческие подходы на своих предприятиях", - отметила директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина.

Заявки на участие в чемпионате можно подать на сайте.

Справка

Чемпионат проводится в рамках национального проекта "Производительность труда" и программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Организатором выступает Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке Министерства экономического развития РФ и РАНХиГС.

"Российская газета" выступает "Генеральным информационным партнером".

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