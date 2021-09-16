Цена на газ в Европе перешла к снижению после рекордного роста

Стоимость газа в Европе на торгах биржи ICE снижается после рекордного роста до 970 долларов за тысячу кубометров.

Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 771 доллара за тысячу кубометров или 63,2 евро за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Напомним, что за один день цена газа прибавила сразу 150 долларов, достигнув исторических показателей в 970 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты не исключают, что цена на сырье может в итоге достигнуть 1000 долларов.