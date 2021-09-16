Цены на газ и электричество в Европе побили рекордные отметки

Кураж европейских лидеров на фронте борьбы с глобальным потеплением постепенно снижается вместе с настроениями избирателей. Не успели борцы с климатическими изменениями перекреститься после зимних перебоев электроснабжения самых "зеленых" стран Западной Европы, как новая напасть: слабый ветер в Северном море. На ветрогенераторах, к которым, как к спасательному кругу, привязана теперь энергетика Европы, выработка электроэнергии в августе и сентябре упала на 12%. Осадков, чтобы раскрутить северные ГЭС, не хватило. Солнечные панели, как обычно, живут своей жизнью. Да еще и поставки газа из России, несмотря на всяческие препоны построившей "Северный поток-2" и желающей поделиться с Европой своими энергоресурсами, упали из-за аварии на компрессорной станции.

В результате все, как полгода назад: судорожные попытки запустить переведенные в резерв угольные электростанции в Великобритании и Германии, ограничения поставок электроэнергии из Швеции - самим не хватает, ускорение ремонтов на оставшихся в Европе АЭС и прочие знакомые нам по прошлой зиме меры. А отдуваться за просчеты в энергетической политике, которая на протяжении нескольких лет неизменно была направлена на сокращение тепловой и атомной генерации, как обычно, придется потребителям. Те и рады бы отказаться от энергоснабжения, да не могут: после пандемии люди вернулись на предприятия и в офисы, где без компьютеров и машин делать нечего. Камины топить зимой дорого, а менять лампы на свечи - поздно. Вот и растет спрос на энергоресурсы.

Цены на газ побили рекордные с 2018 года отметки в 950 долл. за тысячу кубометров, а цена электричества достигла просто космических высот. В Германии оптовая цена мегаватт в час составила 106 долларов, что в два раза больше, чем в начале года, а в Великобритании на пике достигла 395 долларов - в 7 раз больше, чем год назад! В привычной нам валюте это 28 783 руб. за МВт*ч, что выше действующего в России тарифа на оптовом рынке - 1329 руб./МВт*ч и рыночной цены - около 1600 руб./МВт*ч. Естественно, рост оптовых цен ударил и по промышленности, и по домохозяйствам, которые теперь будут вынуждены платить за электроэнергию больше. На сколько? Узнаем, после ценового ралли. Розничные тарифы меняются по истечении периода, а не день в день, как на бирже.

Пока же европейские домохозяйства привыкают к повышению цен в июле, когда рост оптовых цен на газ и электричество не был таким заметным. В Германии цена за 1 кВт*ч и так была одной из самых дорогих в Европе - 32 евроцента, или 27 рублей, что примерно в 7 раз больше, чем в России. В Великобритании рост расходов домохозяйств на электричество, по прогнозам, составит около 139 фунтов в месяц. В Латвии, которая пока получает электроэнергию по общей с Россией и Белорусью энергосистеме, но мечтает поскорее от нее отключиться, рост тарифа в июле составил 40%, но это, как говорится, еще цветочки.

Истоки роста цен на энергию в Европе хорошо известны. Это постепенный отказ от дешевой угольной генерации, тотальная поддержка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - в Германии, например, надбавка на строительство ветряков в тарифе на электроэнергию составляет больше 20%, факт общеизвестный, - введение углеродных квот и другие элементы "зеленой" политики. Сомнения в ее эффективности и полезности для климата проникают в европейское общество все глубже, и сроки проведения в жизнь ее целей постепенно сдвигаются.

Россия за последние 40 лет сделала для сокращения выбросов парниковых газов больше, чем любая страна в мире

Уже и Байден на июньском саммите G7 воспротивился призыву европейских лидеров прекратить использование угля для производства электроэнергии. Такая резолюция к климатическому саммиту в Глазго не прошла. И стойкий борец с климатическими изменениями Борис Джонсон отказался от учета целей Парижского соглашения по климату ради заключения торгового соглашения с Австралией, а эта страна, наряду с Индией и Китаем отказываться от угля и других видов ископаемого топлива не намерена.

Но главное - швейцарские избиратели на референдуме отвергли закон о климате, который предполагал повышение налоговых сборов ради снижения выбросов парниковых газов, в том числе платы за поездку на автомобиле и полет на самолете. Такой реакции опасаются и в других странах, переживших восстание "желтых жилетов". Цели целями, а морозить своих избирателей и делать неконкурентоспособной свою промышленность европейским политикам не хочется.

Отдуваться за просчеты, направленные на сокращение тепловой и атомной генерации, придется потребителям

А в России, которая за последние 40 лет сделала для сокращения выбросов парниковых газов больше, чем любая страна в мире - и за счет технического перевооружения своей промышленности, и за счет модернизации энергетики, развития когенерации и диверсификации топливного баланса, и за счет роста площади лесных насаждений, - никто бежать впереди климатического паровоза не намерен. На пленарной сессии Восточного экономического форума президент России это в очередной раз доходчиво объяснил, связав некоторые меры по энергетическому переходу с тем, "что некоторые экономики и некоторые страны хотят лишить другие страны их конкурентных преимуществ. Мы, безусловно, заинтересованы в совместной работе по сохранению природы, но мы не можем согласиться с предлагаемыми правилами".

Ну и пусть используют - результаты на лицо. В Москве тариф на электроэнергию для населения в 5 раз ниже, чем в Германии, в угольном Кузбассе - в 8 раз ниже, в Красноярске - в 12 раз. А зима скоро. Интересно, как там Европа будет ветряки раскручивать и солнечные панели разогревать.