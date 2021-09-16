Цены на газ и электричество в Европе побили рекордные отметки

Новости

Шаг вперед: в США оценили применение роботов на учениях "Запад-2021" 10:06
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года 09:56
Школьников юга Москвы познакомят с историей космической династии Романенко 09:56
В России на дорогах в два раза сократят число аварийных комиссаров 09:52
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем 09:50
Нифантьев: Преподавание финансовой грамотности поможет избежать высокой закредитованности населения 09:48
В России утвердили первый в мире стандарт в области цифровых двойников изделий 09:27
В Москве 56 снегосплавных пунктов уже подготовлены к работе 09:23
У "Телохранителя" с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером будет ремейк 09:22
В Воронежской области совершено нападение на отдел полиции 08:44
Власти Москвы ввели скидки к юбилею социальной карты 08:16
На выборах главы Хабаровского края досрочно проголосовали 2200 человек 07:52
Экономист назвал главную угрозу для рубля этой осенью 07:23
В Москве начали применять новую терапию против коронавируса 07:18
Три человека погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая 06:33
Австралия разорвала соглашение с Францией о строительстве подлодок 05:51
Синоптики предупредили о новой волне холода в европейской части России 04:10
Макрон объявил о нейтрализации главаря ячейки ИГ в Африке 03:21
Диетолог Тамара Прунцева перечислила самые вредные блюда из картофеля 02:43
Небензя выступил против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных 01:30
Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено в строй 8,9 млн квадратных метров недвижимости 00:36
Андрей Бочкарев: МЦД-3 и МЦД- 4 будут запущены в 2023 году 00:01
Названы причины снижения импорта тунца в Россию 15.09.2021
Следователи СК РФ возбудили дело из-за отравления ребенка в Турции 15.09.2021
450 сотрудников уволены из больницы в Ницце из-за отсутствия вакцинации 15.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Цены на газ и электричество в Европе побили рекордные отметки

Текст: Валерий Львов
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563)
Кураж европейских лидеров на фронте борьбы с глобальным потеплением постепенно снижается вместе с настроениями избирателей. Не успели борцы с климатическими изменениями перекреститься после зимних перебоев электроснабжения самых "зеленых" стран Западной Европы, как новая напасть: слабый ветер в Северном море. На ветрогенераторах, к которым, как к спасательному кругу, привязана теперь энергетика Европы, выработка электроэнергии в августе и сентябре упала на 12%. Осадков, чтобы раскрутить северные ГЭС, не хватило. Солнечные панели, как обычно, живут своей жизнью. Да еще и поставки газа из России, несмотря на всяческие препоны построившей "Северный поток-2" и желающей поделиться с Европой своими энергоресурсами, упали из-за аварии на компрессорной станции.

В результате все, как полгода назад: судорожные попытки запустить переведенные в резерв угольные электростанции в Великобритании и Германии, ограничения поставок электроэнергии из Швеции - самим не хватает, ускорение ремонтов на оставшихся в Европе АЭС и прочие знакомые нам по прошлой зиме меры. А отдуваться за просчеты в энергетической политике, которая на протяжении нескольких лет неизменно была направлена на сокращение тепловой и атомной генерации, как обычно, придется потребителям. Те и рады бы отказаться от энергоснабжения, да не могут: после пандемии люди вернулись на предприятия и в офисы, где без компьютеров и машин делать нечего. Камины топить зимой дорого, а менять лампы на свечи - поздно. Вот и растет спрос на энергоресурсы.

Цены на газ побили рекордные с 2018 года отметки в 950 долл. за тысячу кубометров, а цена электричества достигла просто космических высот. В Германии оптовая цена мегаватт в час составила 106 долларов, что в два раза больше, чем в начале года, а в Великобритании на пике достигла 395 долларов - в 7 раз больше, чем год назад! В привычной нам валюте это 28 783 руб. за МВт*ч, что выше действующего в России тарифа на оптовом рынке - 1329 руб./МВт*ч и рыночной цены - около 1600 руб./МВт*ч. Естественно, рост оптовых цен ударил и по промышленности, и по домохозяйствам, которые теперь будут вынуждены платить за электроэнергию больше. На сколько? Узнаем, после ценового ралли. Розничные тарифы меняются по истечении периода, а не день в день, как на бирже.

Пока же европейские домохозяйства привыкают к повышению цен в июле, когда рост оптовых цен на газ и электричество не был таким заметным. В Германии цена за 1 кВт*ч и так была одной из самых дорогих в Европе - 32 евроцента, или 27 рублей, что примерно в 7 раз больше, чем в России. В Великобритании рост расходов домохозяйств на электричество, по прогнозам, составит около 139 фунтов в месяц. В Латвии, которая пока получает электроэнергию по общей с Россией и Белорусью энергосистеме, но мечтает поскорее от нее отключиться, рост тарифа в июле составил 40%, но это, как говорится, еще цветочки.

Истоки роста цен на энергию в Европе хорошо известны. Это постепенный отказ от дешевой угольной генерации, тотальная поддержка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - в Германии, например, надбавка на строительство ветряков в тарифе на электроэнергию составляет больше 20%, факт общеизвестный, - введение углеродных квот и другие элементы "зеленой" политики. Сомнения в ее эффективности и полезности для климата проникают в европейское общество все глубже, и сроки проведения в жизнь ее целей постепенно сдвигаются.

Россия за последние 40 лет сделала для сокращения выбросов парниковых газов больше, чем любая страна в мире

Уже и Байден на июньском саммите G7 воспротивился призыву европейских лидеров прекратить использование угля для производства электроэнергии. Такая резолюция к климатическому саммиту в Глазго не прошла. И стойкий борец с климатическими изменениями Борис Джонсон отказался от учета целей Парижского соглашения по климату ради заключения торгового соглашения с Австралией, а эта страна, наряду с Индией и Китаем отказываться от угля и других видов ископаемого топлива не намерена.

Но главное - швейцарские избиратели на референдуме отвергли закон о климате, который предполагал повышение налоговых сборов ради снижения выбросов парниковых газов, в том числе платы за поездку на автомобиле и полет на самолете. Такой реакции опасаются и в других странах, переживших восстание "желтых жилетов". Цели целями, а морозить своих избирателей и делать неконкурентоспособной свою промышленность европейским политикам не хочется.

Отдуваться за просчеты, направленные на сокращение тепловой и атомной генерации, придется потребителям

А в России, которая за последние 40 лет сделала для сокращения выбросов парниковых газов больше, чем любая страна в мире - и за счет технического перевооружения своей промышленности, и за счет модернизации энергетики, развития когенерации и диверсификации топливного баланса, и за счет роста площади лесных насаждений, - никто бежать впереди климатического паровоза не намерен. На пленарной сессии Восточного экономического форума президент России это в очередной раз доходчиво объяснил, связав некоторые меры по энергетическому переходу с тем, "что некоторые экономики и некоторые страны хотят лишить другие страны их конкурентных преимуществ. Мы, безусловно, заинтересованы в совместной работе по сохранению природы, но мы не можем согласиться с предлагаемыми правилами".

Ну и пусть используют - результаты на лицо. В Москве тариф на электроэнергию для населения в 5 раз ниже, чем в Германии, в угольном Кузбассе - в 8 раз ниже, в Красноярске - в 12 раз. А зима скоро. Интересно, как там Европа будет ветряки раскручивать и солнечные панели разогревать.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в авто
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Небензя выступил против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных
Австралия разорвала соглашение с Францией о строительстве подлодок
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
ПФР уточнил, какой спецстаж учитывается при назначении досрочной пенсии
Как защититься от новой схемы мошенничества с использованием "Госуслуг"