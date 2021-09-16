Цены на газ в Европе за сутки снизились на 13%

Цена газа на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. По итогам дня стоимость снизилась на 13%, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 17​​​:07 мск составляет 747 долларов за тысячу кубометров.

В среду цены на газ достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года. Одной из причин стало падение объемов ветровой генерации электричества и, как следствие, увеличение доли генерации на газе.

Экспорт российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья за 8 месяцев 2021 года достиг 131,3 млрд кубометров. Это близко к исторически рекордному уровню поставок 2018 года - 133,3 млрд кубометров за тот же период.