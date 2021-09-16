"Цифровой профиль" юрлиц и ИП появится до конца 2021 года

"Цифровой профиль" юрлиц и индивидуальных предпринимателей появится до конца 2021 года. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации" может быть принят к этому сроку. Об этом на форуме, организованном Ассоциацией банков России, сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин (АБР проводит онлайн-трансляцию мероприятия).

Впервые о проекте стало известно в январе 2021 года. Он направлен на повышение эффективности и скорости обслуживание бизнеса, а также на упрощение работы финансовых учреждений с данными о компаниях из государственных ИТ-систем.

Как ранее уточняли в ЦБ, запрос на создание "Цифрового профиля" юрлица поступил от рынка, и регулятор полностью поддерживает развитие проекта в том числе для компаний. В Центробанке также отметили, что механизм позволит предпринимателям предоставлять финучреждениям верифицированные данные о себе в режиме "одного окна".

Создание "Цифрового профиля" для юрлиц сократит количество необходимых действий для открытия предпринимателем счета, позволит ему управлять данными о бизнесе в режиме онлайн, а также повысит безопасность при обмене сведениям, сократит документооборот и позволит бороться с фальсификацией сведений.