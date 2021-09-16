ЦИК провел процедуру разделения ключей для онлайн-голосования

Накануне Единого дня голосования в Центризбиркоме прошла процедура разделения ключей шифрования для дистанционного электронного голосования, которое 17-19 сентября пройдет на федеральной платформе в шести регионах.

Это Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, а также Севастополь. Москва проводит ДЭГ на собственной платформе.

В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии онлайн-голосования, ключ разделен на восемь частей. Четыре переданы парламентским политическим партиям, по одному - ЦИКу, Общественной палате РФ, минцифры и самой ТИК ДЭГ.

Части ключа записаны на специальные защищенные флешки, каждую запечатали в сейф-пакет за подписью держателя.

Держатели могут хранить пакеты у себя или в сейфе в ЦИКе, для расшифровки итогов голосования 19 сентября будет достаточно пяти частей.

Онлайн-голосование стартует завтра параллельно с бумажным - в восемь утра. Но виртуальные участки будут работать и ночью. Таким образом, записавшиеся на ДЭГ могут отдать свой голос в любое время с 08.00 17 сентября до 20.00 19 сентября.

По данным ЦИК, на федеральном портале ДЭГ проголосует более 635 тысяч человек в шести регионах. В Севастополе - 20 тыс. 772 , в Курской области - 50 тыс. 581, в Мурманской области - 49 тыс. 205, в Нижегородской области - 126 493, в Ростовской области (включая живущих в ДНР и ЛНР россиян) - 301 991 и в Ярославской области - 86 532.

На московской платформе в списки внесены более 2,14 млн избирателей столицы.