Диетолог Тамара Прунцева перечислила самые вредные блюда из картофеля

Блюда из картофеля можно есть хоть каждый день, главное - не переедать по вечерам и следить за тем, чтобы в течение дня калории сжигались. Об этом заявила врач-диетолог Тамара Прунцева.

По ее словам, в картофеле много витаминов, есть также белки, кальций, калий, магний и фосфор. Но стоит помнить и об углеводах. "Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови", - сказала Прунцева в эфире радио Sputnik.

Самый полезный картофель - сваренный в небольшом количестве воды или запеченный. Больше всего полезных веществ и минералов у поверхности, поэтому не надо долго держать клубни в воде.

Врачи не советуют употреблять в пищу картофель по-деревенски и жареный во фритюре, так как при термической обработке разрушаются практически все полезные вещества, витамины, минералы. При этом само по себе блюдо жирное.