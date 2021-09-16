Постановление правительства Еврейской автономной области от 14 сентября 2021 года № 325-пп "Об установлении на 2022 год величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Еврейской автономной области"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" правительство Еврейской автономной области постановляет:

1. Установить на 2022 год величину прожиточного минимума в Еврейской автономной области:

- на душу населения - 16 796 рублей;

- для трудоспособного населения - 18 308 рублей;

- для пенсионеров - 14 445 рублей;

- для детей - 16 891 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн







