Экономист назвал главную угрозу для рубля этой осенью

Для рубля главным негативным фактором этой осенью остается возможное ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом "Прайм" рассказала аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева.

Кроме того, опасность для российской валюты исходит от ФРС США. Но только в том случае, если американский регулятор приступит к сворачиванию программы QE (количественное смягчение) более быстрыми темпами, чем прогнозируют эксперты.

При таком сценарии доллар будет укрепляться, что приведет к ослаблению рисковых валют.

Поддержку рублю может оказать Банк России, который проводит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Недавно глава российского регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что для сдерживания инфляции потребуется еще одно повышение ключевой ставки.

По прогнозам Анны Зайцевой, в ближайшие месяцы курс доллара будет находиться в коридоре 72-74 рублей, а курс евро - в диапазоне 85,5-87,5 рубля.